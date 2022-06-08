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США разработали план на 4,3 миллиарда долларов для снижения зависимости от урана с РФ – СМИ
11:01 08.06.2022 |
Администрация Байдена подталкивает законодателей поддержать план на 4,3 млрд долларов, предусматривающий закупку обогащенного урана у местных производителей, чтобы отлучить США от импорта российского ядерного топлива.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, представители Департамента энергетики встретились с ключевыми представителями Конгресса, где сказали, что такое финансирование срочно необходимо.
В Минэнерго США утверждали, что любые перебои в поставках обогащенного российского урана могут вызвать сбои в работе коммерческих ядерных реакторов.
План на 4,3 млрд долл требует одобрения Конгрессом.
Эти средства планируют направить на создание мощностей для обогащения урана на территории США, чтобы в результате федеральное правительство смогло закупать его у местных производителей.
"Тем не менее, для США будет нелегко начать отечественную урановую промышленность. В стране остался только один коммерческий обогатительный завод - завод в Нью-Мексико, принадлежащий Urenco Ltd. (Великобритания, Германия, Нидерланды)", - пишет Bloomberg.
Переговоры с законодателями прошли на фоне того, что администрация Байдена рассматривает возможность применения санкций по импорту обогащенного урана из России в ответ на вторжение РФ в Украину.
В то же время, там изучают перспективы того, что Россия может решить остановить импорт. На долю России приходилось 16,5% урана, импортированного в США в 2020 году, и 23% обогащенного урана, необходимого для питания американских коммерческих ядерных реакторов.
Министр энергетики Дженнифер Гренхольм ранее назвала зависимость США от российского импорта "уязвимостью" национальной и экономической безопасности.
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