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АНАЛИТИКА

Война в Украине: чего опасаются торговцы алмазами в Бельгии?

 

Город Антверпен, расположенный на севере Бельгии, - одна из самых крупных в мире площадок для торговли алмазами. По данным Антверпенского всемирного алмазного центра (AWDC), каждый год здесь продают драгоценные камни на сумму в 36 млрд евро. Это 190 млн евро в день. Однако сейчас местные торговцы алмазами переживают трудные времена. Одна из причин этого - правила ЕС, направленные на борьбу с отмыванием денег.

Проблемы возникают и из-за критики по поводу покупки бельгийцами необработанных якутских алмазов, ведь вырученные продавцом средства пополняют российский госбюджет и, следовательно, идут на финансирования войны в Украине.

Заморозка долларовых счетов

Директива ЕС, направленная на борьбу с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Directive, или AMLD), представляет собой набор правил, призванных лишить злоумышленников возможности легализовать средства, полученные преступным путем, или направить их на финансирование терроризма. Каждая страна-член Евросоюза разрабатывает свое законодательство в этой области, которое обычно базируются на рекомендациях Международной рабочей группы по борьбе с отмыванием денег (FATF). Впервые директива была выпущена в 1991 году и с тех пор несколько раз обновлялась. Последняя версия документа вступила в силу в июне 2021 года.

В результате применения этих правил две трети из 1600 торговцев алмазами в Антверпене оказались лишены доступа к деньгам, которые они хранили на долларовых счетах в банках. С точки зрения Роба ван Бюердена, владельца магазина Diamond House Antwerp, который занимается торговлей алмазами уже более четырех десятилетий, это стало "дискриминацией целой отрасли".

Недавно ван Берден через суд добился от банка возврата доступа к счету своей компании. При этом его личный счет до сих пор остается заблокированным. Он и другие торговцы бриллиантами считают, что банки в Бельгии несправедливо обратили правила ЕС против них, и намерены в ближайшее время подать против банков коллективный иск.

Допустимо ли торговать алмазами из России на фоне войны в Украине?

Кроме практических проблем, связанных с потерей доступа к долларовым активам, бизнесмены из Антверпена столкнулись и с проблемами морального толка. Ведь немалую часть их оборота составляет выручка от продажи алмазов, изначально поступивших из России - на фоне войны в Украине некоторые стали называть их "кровавыми". Только в 2021 году Антверпен импортировал из России необработанных алмазов на сумму 1,8 млрд долларов (1,69 млрд евро).

"Исключение чистой воды" - под таким заголовком в середине мая на сайте информационной программы Tagesschau немецкого общественно-правового телеканала ARD вышла статья о продаже российских алмазов в Бельгии. Журналисты напоминают, что хотя в ЕС сейчас и действуют санкции, запрещающие экспорт предметов роскоши в Россию, импорт российских алмазов в Европу, в отличие от США, продолжает оставаться легальным.

По статистике каждый четвертый алмаз, импортируемый компаниями из Антверпена, добывается в России. Это обстоятельство не осталось незамеченным и для президента Украины Владимира Зеленского, который записал в марте видеообращение к бельгийскому парламенту. В нем были и такие слова: "Свобода гораздо ценнее алмазов, ценнее контрактов с Россией, российских кораблей в портах, российских нефти и газа. Поэтому - помогите нам! Каждый знает, что необходимо сделать, чтобы восстановить мир в Европе".

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо отреагировал тогда на призыв Зеленского сдержанно. По его словам, Бельгия никогда не противилась выполнению мер, связанных с ограничениями на торговлю алмазами. Однако принципы, которыми руководствуется Еврокомиссия при подготовке санкций, звучат, напомнил он, так: "Воздействие на Россию должно быть сильнее, чем на нас самих". Если в ближайшие недели Еврокомиссия все же решит запретить импорт алмазов из России, мы не будем выступать против этих мер, пообещал де Кроо.

Алмазы из России - "кровавые алмазы"

Большая часть алмазов, экспортируемых в ЕС из России, производится госкомпанией "Алроса". На ее сайте указано, что она добывает более четверти всех алмазов в мире. В самой России доля "Алроса" на рынке добычи алмазов достигает и вовсе 90%.

По данным немецкой газеты TAZ, в 2021 году в российский бюджет поступило больше миллиарда долларов от продажи алмазов. "Между военной машиной Путина и алмазной промышленностью России существуют тесные связи", - констатируют журналисты. Они опираются на выводы бельгийского аналитического центра International Peace Information Service (Ipis), который, в свою очередь, обращает внимание на то, что глава "Алроса" Сергей Иванов - сын Сергея Иванова-старшего, члена Совбеза России и одного из доверенных лиц президента РФ.

Сергей Иванов-младший находится под санкциями США: в первый же день российского вторжения в Украину его активы были заморожены, а деловые транзакции между ним и гражданами США оказались под запретом. Его отец, Сергей Иванов-старший, является спецпредставителем Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту. Еще один член совета директоров "Алроса" - министр финансов России Антон Силуанов.

Через две недели после начала войны в Украине США запретили импорт российских алмазов и ввели прямые и косвенные санкции против "Алроса" и ее дочерних компаний. Со своей стороны, два крупнейших ювелирных предприятия в Соединенных Штатах - Signet Jewelers и Tiffany - объявили, что отказываются покупать "кровавые алмазы" из России.

Позже к санкциям против российского экспортера драгоценных камней присоединились Канада, Великобритания, Новая Зеландия и Багамские острова. Так, в Британии с 29 апреля действуют новые таможенные ставки на ввозимые из России алмазы (независимо от того, обработанные они или нет), а компаниям королевства запрещено вести бизнес с "Алроса".

Есть ли смысл в "алмазных" санкциях?

Между тем бельгийский Антверпен, где продается до 80% всех нешлифованных алмазов мира, продолжает оставаться лазейкой для поставки российских драгоценных камней на международный рынок. По мнению официального представителя AWDC Тома Нейса, присоединившись к санкциям против "Алроса", Евросоюз навредит самому себе, потому что "Россия сможет продать свои алмазы и за пределами ЕС", например, в Дубае или Мумбае, а в Антверпене при таком сценарии будут потеряны 10 000 рабочих мест.

Стоит сказать, что выполнение санкций против российского производителя алмазов и в США не является безупречным. Ведь большая часть драгоценных камней, добытых в Якутии, попадает на американский рынок в виде бриллиантов, обработанных в Индии, а покупку такого товара законы США не запрещают.

"90-95% всех алмазов отшлифовывают в Индии. А алмаз, который подвергся значительной обработке, является уже не российским, а индийским", - подтвердил в интервью DW Коен Ванденбемпт, профессор в области стратегии из Университета Антверпена. По его мнению, учитывая характер работы и структуру алмазодобывающей отрасли, санкции, введенные в этой области против России, являются малоэффективными.
По материалам: Deutsche Welle
 

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