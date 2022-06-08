Меркель о Путине: «Украина не была готова войти в НАТО, но мы смогли выиграть время»

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своем первом большом интервью после российского вторжения в Украину попыталась защитить свою политику в отношениях с Владимиром Путиным.

Меркель заявила немецкому журналисту и писателю Александру Осангу в большом интервью телеканалу ARD, что ей не за что извиняться ни за свою реакцию на аннексию Россией Крыма, когда она поддержала антироссийские санкции, ни за противодействие вступлению Украины в НАТО, которое она считала преждевременным.

Украина просила включить ее в "План действий по членству в НАТО", однако в 2008 году на бухарестском саммите альянса получила отказ из-за позиции Германии и Франции.

Из-за этой позиции Владимир Зеленский в апреле обвинил Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози в просчете, который придал России уверенности, что Украина останется в зоне ее влияния.

Во вторник бывшая канцлер Германии объяснила в полуторачасовом интервью, что понимала, как мыслит Путин, и не хотела его провоцировать.

"Огромная трагедия то, что это не сработало, но я не виню себя в том, что пыталась", - призналась Меркель, которая, будучи канцлером, редко пускалась в подобные откровения.

Ангела Меркель также заявила, что в те годы Украины не была готова присоединиться к НАТО, поскольку, по ее словам, была еще незрелой демократией и управлялась олигархами.

"Поэтому мы не могли сказать: окей, завтра мы возьмем ее в НАТО, - пояснила Меркель. - Украина не была той страной, какой мы знаем ее сейчас. Это была очень расколотая Украина... разногласия были даже между реформистскими силами - Тимошенко и Ющенко. Это означает, что она не была внутри страной с окрепшей демократией".

Бывшая канцлер заявила, что заблокировала путь Украины к членству в альянсе, исходя из интересов этой страны.

"Нельзя стать членом НАТО за один день, - сказала Меркель. - Я была совершенно уверена, что Путин не позволит так просто этому случиться. С его точки зрения это было бы объявлением войны".

По словам Меркель, таким образом удалось выиграть время: "Это немного успокоило ситуацию и дало Украине время развиться в страну, которой она стала сейчас".

Меркель рассказала, что начала серьезно относиться к возможности надвигающегося вторжения в последние несколько недель своего пребывания в должности, когда она присутствовала на саммите G20 в Риме.

"Были намеки, и мы много говорили об этом, - вспоминает она. - Я поняла, что Путин покончил с Минским процессом".

Ангела Меркель настаивает, что она не была наивной в переговорах с Путиным.

"Дипломатия не является ошибочной только потому, что она не сработала... Военное сдерживание - это единственный язык, который он понимает", - сказала она о российском президенте.

Меркель недвусмысленно осудила агрессивную войну России, однако добавила, что и Запад не сделал всего необходимого, чтобы ее предотвратить.

"То, что произошло, - это большая ошибка со стороны России... разрыв со всеми нормами международного права, которые позволяют нам мирно сосуществовать в Европе".

"Я не разделяю мнение господина Путина, чтобы было ясно, - подчеркнула Ангела Меркель.- Но нам не удалось создать архитектуру безопасности, которая могла бы предотвратить эту войну в Украине. И мы должны подумать и об этом тоже".