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АНАЛИТИКА

Последние выплаты России по евробондам застряли на пути к инвесторам из-за санкций

 

Последние выплаты по российским евробондам застряли в депозитарии Euroclear Bank - финальном звене на пути к иностранным инвесторам.

Об этом пишет Bloomberg.

Денежные средства были переведены из российского национального расчетного депозитария (НРД) в Euroclear Bank SA. по данным агентства, наличные деньги застряли в Euroclear из соображений комплаенса, то есть соответствия требованиям.

Россия утверждает, что выполнила все свои обязательства, отправив выплаты в долларах и евро платежному агенту в лице НРД. Речь идет о выплатах по бумагам со сроком погашения в 2026 году в сумме 71,25 млн. долларов и в 2036 году в сумме 26,5 млн. евро.

Этот перевод был осуществлен 20 мая - за пять дней до того, как подошла к концу лицензия, позволявшая РФ проводить выплаты по долгу перед держателями бумаг в США.

Теперь РФ снова вошла в грейс-период в 30 дней, в течение которого страна должна найти путь все же произвести выплаты, в противном случае - объявить технический дефолт.

Euroclear, НРД и Минфин России не предоставили комментарий, когда с ними связался Bloomberg.
По материалам: Экономическая правда
 

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