Минфин США запретил инвесторам покупать любые российские облигации на вторичном рынке

Американский Минфин ужесточил трактовку санкционного режима в отношении российского долга, фактически запретив инвесторам из США покупать на вторичном рынке российские суверенные и корпоративные облигации.

Запрет на покупку российских гособлигаций на вторичном рынке был в пакете санкций, объявленных США 23 февраля. Это была одна из мер санкционного пакета, принятого в ответ на признание Россией т.н. «ДНР» и «ЛНР». Однако запрет на покупку распространялся только на гособлигации РФ, выпущенные после 1 марта и не касался уже находящихся в обращении выпусков. Затем, в апреле, США ввели полный запрет на "новые инвестиции" в РФ.

В понедельник OFAC выпустил официальные разъяснения к этому запрету. По словам представителя ведомства, которого цитирует агентство Bloomberg, американские инвесторы могут владеть российскими облигациями, а также продавать их, но покупать их на вторичном рынке не разрешается. Запрет на покупку при этом касается не только государственных, но и корпоративных облигаций.

Новые ограничения станут еще одним ударом по фондам, имеющим в своих портфелях российские долговые бумаги, поскольку они значительно сужают круг потенциальных покупателей бондов и бьют по остаткам их стоимости, отмечает Bloomberg.

Разъяснение OFAC, опубликованное в понедельник, застало инвесторов врасплох, в результате во вторник торги практически остановились, а участники рынка были вынуждены выяснять у юристов, как правильно трактовать расширение ограничений, пишет агентство.