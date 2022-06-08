IBM окончательно уходит из России после 50 лет работы, - Reuters

Американская корпорация IBM (International Business Machines Corp) сворачивает свой бизнес в России и стала увольнять своих сотрудников в этой стране.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на служебную записку главы правления и гендиректора IBM Арвинда Кришны, направленную сотрудникам на прошлой неделе.

"Поскольку изменения в результате войны продолжают накапливаться, а неопределенность по поводу ее долгосрочных последствий растет, мы приняли решение об упорядоченном сворачивании бизнеса IBM в России", - написал глава компании.

В начале прошлого месяца Кришна рассказывал, что не уверен, сколько еще компания сможет платить своим сотрудникам в России, учитывая введение новых санкций против России.

Спикер IBM сообщил, что в России работает несколько сотен сотрудников.

Как сообщалось, в начале марта IBM присоединилась к сотням других компаний, объявивших о приостановлении бизнеса в России из-за ее вторжения в Украину.

IBM - американская корпорация, один из крупнейших мировых производителей всех видов компьютеров и программного обеспечения, а также один из крупнейших провайдеров глобальных информационных сетей. IBM работает более чем в 170 странах мира, ее выручка в 2021 году составила более $57 млрд.