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IBM окончательно уходит из России после 50 лет работы, - Reuters
20:48 07.06.2022 |
Американская корпорация IBM (International Business Machines Corp) сворачивает свой бизнес в России и стала увольнять своих сотрудников в этой стране.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на служебную записку главы правления и гендиректора IBM Арвинда Кришны, направленную сотрудникам на прошлой неделе.
"Поскольку изменения в результате войны продолжают накапливаться, а неопределенность по поводу ее долгосрочных последствий растет, мы приняли решение об упорядоченном сворачивании бизнеса IBM в России", - написал глава компании.
В начале прошлого месяца Кришна рассказывал, что не уверен, сколько еще компания сможет платить своим сотрудникам в России, учитывая введение новых санкций против России.
Спикер IBM сообщил, что в России работает несколько сотен сотрудников.
Как сообщалось, в начале марта IBM присоединилась к сотням других компаний, объявивших о приостановлении бизнеса в России из-за ее вторжения в Украину.
IBM - американская корпорация, один из крупнейших мировых производителей всех видов компьютеров и программного обеспечения, а также один из крупнейших провайдеров глобальных информационных сетей. IBM работает более чем в 170 странах мира, ее выручка в 2021 году составила более $57 млрд.
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