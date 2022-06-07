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США объявили чрезвычайную ситуацию из-за дефицита электричества
12:54 07.06.2022 |
Президент США Джо Байден объявил на территории страны режим чрезвычайной ситуации в связи с критическим положением дел в сфере обеспечения государства электроэнергией, возникшим из-за полномасштабной войны РФ против Украины, а также плохими климатическими условиями. Об этом говорится в заявлении Белого дома.
«Я, Джозеф Р. Байден младший, президент Соединенных Штатов, полномочиями, предоставленными мне Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки... объявляю чрезвычайную ситуацию в связи с угрозой наличия достаточных мощностей по выработке электроэнергии для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса», - гласит текст заявления.
Как указано в пресс-релизе, полномасштабное вторжение РФ в Украину спровоцировало сбои на рынках энергии, а сильная жара и засуха вызывают дефицит и большой спрос на электроэнергию - эти факторы угрожают способности США удовлетворить потребительский спрос на электроэнергию в стране.
В Белом доме добавили, что государство на данный момент не может импортировать панели для выработки солнечной энергии в достаточном объеме. В связи с этим Байден поручил рассмотреть возможность отменить пошлины на ввоз солнечных модулей из Камбоджи Малайзии, Таиланда и Вьетнама на срок в 24 месяца или до тех пор, пока режим ЧС не будет прекращен.
Однако в последнее время Соединенные Штаты не могут импортировать солнечные модули в достаточных количествах, чтобы обеспечить необходимое увеличение солнечной мощности.
Также, в соответствии с решением Байдена, министр торговли Джина Раймондо получила дополнительные полномочия для реагирования на чрезвычайную ситуацию в энергетической отрасли.
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