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Российские свинцовые заводы оказались на грани закрытия из-за остановки экспорта
12:50 07.06.2022 |
Из-за полной остановки экспорта и низкого спроса внутри страны на российских заводах по производству свинца накопились двухмесячные запасы продукции. Часть предприятий находится на грани закрытия.
Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.
По данным газеты, на российских заводах по производству свинца скопились двухмесячные запасы продукции.
Отмечается, что часть предприятий находится на грани закрытия: погрузка на них упала до 30% мощности.
Издание напоминает, что экспорт необработанного свинца в ЕС практически остановился в марте из-за проблем с логистикой и межбанковскими расчетами на фоне санкций, а с 10 июля такие поставки будут запрещены в рамках пятого санкционного пакета ЕС.
Для вывоза свинца в другие страны с 16 мая по 15 ноября 2022 г. производители должны получать специальную лицензию, однако Минпромторг России до сих пор не выдал компаниям никакой лицензии и не сообщил, когда они появятся, пишет "Коммерсант".
В ведомстве изданию сообщили, что сейчас "ведется работа по переориентации экспортных поставок в сторону Восточного региона", но не ответили на вопросы о причинах задержки выдачи лицензий.
В правительстве РФ газете заявили, что лицензирование экспорта "направлено на предупреждение дефицита свинца в РФ в условиях внешних ограничений".
Однако недостатка свинца в этом году в стране не ожидается: после остановки автомобильной промышленности спрос на сырье для аккумуляторов упал почти наполовину, утверждает газета.
В сегодняшних условиях перспективным направлением для экспорта свинца в РФ мог бы стать Китай, покупающий почти 90% производимых в России свинцовых концентратов, заявила эксперт-аналитик ИПЭМ Анастасия Смольникова.
Однако главные заводы находятся в центральной части России, поэтому при поставках в КНР могут возникнуть логистические трудности, отметила она.
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