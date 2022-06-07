Deutsche Bank вывез сотни IT-специалистов из России в Германию – FT

Немецкий Deutsche Bank перевез несколько сотен высококвалифицированных разработчиков программного обеспечения и их семьи из России в Берлин за последние три месяца.

Об этом пишет Financial Times.

"Это была не эвакуация, а стандартная релокация персонала, но, очевидно, в масштабах гораздо больше, чем обычно", - отметил один из собеседников FT. Банк "приложил все усилия", чтобы сотрудники понимали, что переезд опционален, и никого не "шантажировал", подчеркнул источник газеты.

До начала вторжения РФ в Украину в московском и петербургском офисах банка работало около 1500 разработчиков.

С марта специальная команда банка с сотрудниками отдела кадров, юристов и IT-отдела занималась их релокацией. На переезд согласилось около половины IT-специалистов, они переезжают в Берлин вместе со своими семьями. В общей сложности Россию покидают около 2000 человек, пишет FT.

Банк опасался, что российские спецслужбы могут воспользоваться релокацией, чтобы внедрить шпионов в его офис в Берлине, поэтому "работал в режиме повышенного внимания к кибербезопасности", проверял биографию своих IT-специалистов и весь код, написанный ими в России, рассказал собеседник газеты.

Отмечается, что многие переехавшие в Германию сотрудники "проработали у нас около 20 лет". "Мы знаем их лично очень хорошо и уже много лет", - отметил он.

Все покинувшие Россию сотрудники Deutsche Bank эмигрировали официально и "не делали вид, что уехали в отпуск", говорит источник FT.

По словам собеседника, банк проводит релокацию в соответствии со всеми соответствующими российскими законами, опасаясь возможных ответных мер со стороны властей относительно оставшихся в стране сотрудников.

Поскольку российские границы оставались открытыми, сам переезд проходил "гладко": большинство сотрудников прилетели в Берлин через Хельсинки и смогли начать работу вскоре после переезда, говорят источники.

При этом банк пока не сообщал, что намерен делать с оставшимися в России IT-специалистами.

"Мы продолжаем изучать наши возможности", - заявил FT неназванный топ-менеджер немецкой кредитной организации.