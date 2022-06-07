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IKEA выходит из банковского бизнеса в России – СМИ
11:00 07.06.2022 |
Шведская группа IKEA, которая первым решила покинуть РФ после начала вторжения России в Украину, выходит и из банковского бизнеса в РФ.
Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.
Отмечается, что Ikano group продаст созданный 9 лет назад Икано-банк российской дочери соучредителя - Кредит Европа Банку.
Банк основан на паритетной основе группой Ikano (Люксембург) и Credit Europe Bank N.V. (Нидерланды).
При этом сумму сделки эксперты оценили в 0,3 капитала. Они считают, что покупаемый банк будет присоединен к Кредит Европа банку.
Сообщается, что стороны подали документы на согласование соглашения в Центробанк и рассчитывают закрыть его до конца июля.
Fiba group, в которую входит Кредит Европа Банк, и Ikano group являются партнерами более 10 лет, объяснил выбор собеседник газеты, близкий к Ikano group.
В пресс-офисе российского КЕБ подтвердили информацию о сделке. Там отказались от дальнейших комментариев, не раскрыв ни сумму сделки, ни дальнейшей судьбы банка.
Икано-банк создавался для кредитования покупателей магазинов IKEA и МЕГА. Согласно рэнкингу "Интерфакса" на начало 2022 года, Икано-банк занимал 208-е место по активам (4,8 млрд рублей) и 237-е место по размеру собственного капитала (664 млн рублей).
По итогам 2021 года Икано-банк был убыточен - 327,9 млн рублей убытка. КЭБ по итогам 2021 года занимал 52-е место по активам (130,8 млрд рублей) и 54-е - по капиталу (18,6 млрд рублей). По итогам 2021 года банк прибыльный - 962 млн рублей прибыли.
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