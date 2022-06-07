IKEA выходит из банковского бизнеса в России – СМИ

Шведская группа IKEA, которая первым решила покинуть РФ после начала вторжения России в Украину, выходит и из банковского бизнеса в РФ.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

Отмечается, что Ikano group продаст созданный 9 лет назад Икано-банк российской дочери соучредителя - Кредит Европа Банку.

Банк основан на паритетной основе группой Ikano (Люксембург) и Credit Europe Bank N.V. (Нидерланды).

При этом сумму сделки эксперты оценили в 0,3 капитала. Они считают, что покупаемый банк будет присоединен к Кредит Европа банку.

Сообщается, что стороны подали документы на согласование соглашения в Центробанк и рассчитывают закрыть его до конца июля.

Fiba group, в которую входит Кредит Европа Банк, и Ikano group являются партнерами более 10 лет, объяснил выбор собеседник газеты, близкий к Ikano group.

В пресс-офисе российского КЕБ подтвердили информацию о сделке. Там отказались от дальнейших комментариев, не раскрыв ни сумму сделки, ни дальнейшей судьбы банка.

Икано-банк создавался для кредитования покупателей магазинов IKEA и МЕГА. Согласно рэнкингу "Интерфакса" на начало 2022 года, Икано-банк занимал 208-е место по активам (4,8 млрд рублей) и 237-е место по размеру собственного капитала (664 млн рублей).

По итогам 2021 года Икано-банк был убыточен - 327,9 млн рублей убытка. КЭБ по итогам 2021 года занимал 52-е место по активам (130,8 млрд рублей) и 54-е - по капиталу (18,6 млрд рублей). По итогам 2021 года банк прибыльный - 962 млн рублей прибыли.