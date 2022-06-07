Индия готовится купить больше нефти в россии - Bloomberg

Индия намерена удвоить импорт российской нефти, воспользовавшись возможностью существенных скидок, предлагаемых компанией "Роснефть" из-за международной изоляции россии.

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами индийских государственных компаний, передает Укринформ.

«Государственные переработчики (Индии - ред.) работают совместно над завершением переговоров и заключением новых полугодичных контрактов на поставку российской нефти в Индию»,- приводит издание от источников.

При этом отмечается, что обсуждаются вопросы отгрузки нефти, а также ее транспортировки и страхования.

Индия и раньше проявляла интерес к российской нефти в то время как Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобритания и другие страны ввели существенные ограничения для импорта углеводородов из России из-за российского вторжения в Украину.

Как сообщал Укринформ, на прошлой неделе Государственный департамент США направил письмо итальянской нефтяной компании Eni SpA и испанской Repsol SA о целесообразности возобновления закупок нефти из Венесуэлы. Это должно компенсировать прекращение импорта из России и несколько унять дефицит на рынке энергоносителей в Европе.