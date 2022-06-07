Япония заморозила активы двух крупных российских банков

Правительство Японии во вторник сообщило о введении санкций против двух крупных российских банков и одного беларуского. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Японии.

Санкции наложены на Московский кредитный банк, Россельхозбанк и Белинвестбанк (Беларуский банк реконструкции и развития). Решение японского правительства подразумевает замораживание активов этих учреждений, которые могут находиться на территории страны.

Все три банка в начале июня попали в шестой пакет санкций Европейского союза, решившего отключить их от SWIFT.

Московский кредитный банк и Россельхозбанк входят в десятку крупнейших банков России.