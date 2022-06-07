Финансовые новости
- |
- 07.06.22
- |
- 10:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Япония заморозила активы двух крупных российских банков
08:26 07.06.2022 |
Правительство Японии во вторник сообщило о введении санкций против двух крупных российских банков и одного беларуского. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Японии.
Санкции наложены на Московский кредитный банк, Россельхозбанк и Белинвестбанк (Беларуский банк реконструкции и развития). Решение японского правительства подразумевает замораживание активов этих учреждений, которые могут находиться на территории страны.
Все три банка в начале июня попали в шестой пакет санкций Европейского союза, решившего отключить их от SWIFT.
Московский кредитный банк и Россельхозбанк входят в десятку крупнейших банков России.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Угроза с севера: что стоит за военными приготовлениями Беларуси
|Официально: ЕС утвердил шестой пакет санкций против РФ
|Медведчука будут судить за передачу РФ сведений о газовом месторождении на шельфе Крыма
|Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против РФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Евросоюз ускоренно выстраивает инфраструктуру для обработки сжиженного газа, - The Economist
|Индия готовится купить больше нефти в россии - Bloomberg
|Япония заморозила активы двух крупных российских банков
|Власти в США обвиняют Абрамовича в нарушении санкций против РФ
|Джонсон получил вотум доверия у парламента Великобритании и остается премьер-министром
|Греция не будет передавать БМП Украине, пока не получит Marder от Германии
Это интересно
|Google запустила Google TV на iPhone
|Toyota представила систему хранения электроэнергии для домашнего использования
|Rivian научил свои электромобили ездить по песку
|Илон Маск пообещал продемонстрировать действующий прототип человекоподобного робота в сентябре
|Buick показал, как будут выглядеть его электрокары
|Toyota разработала прототип лёгкого и безопасного водородного картриджа для транспорта будущего и не только
|Леброн Джеймс стал миллиардером