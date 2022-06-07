Финансовые новости
- |
- 07.06.22
- |
- 06:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Продажи новых автомобилей в России упали в 6 раз
22:53 06.06.2022 |
В мае российский авторынок обновил антирекорд продаж: за месяц реализовали всего 24,3 тыс машин (в мае 2021 года было продано 147 тыс).
Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Отмечается, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей упали на 83,5%, до 24,3 тыс штук.
Ситуация спровоцирована логистическим кризисом из-за войны войны в Украине, а также сопутствующие санкционные ограничения.
Большинство иностранных брендов, за исключением китайских, приостановили производство в России и поставки в страну еще в конце февраля-марте, пишет газета.
"Лидер рынка АвтоВАЗ находился в простое с начала апреля, и продажи Lada в мае упали на 84%, до 6 тыс машин. Бестселлер среди иномарок Kia сократил реализацию на 81% (3,6 тыс машин), Hyundai - на 82% (2 ,9 тыс.)", - говорится в статье.
По данным АЭБ, всего в январе-мае в РФ было продано 318,114 тыс. автомобилей (-52% в годовом выражении).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Официально: ЕС утвердил шестой пакет санкций против РФ
|Медведчука будут судить за передачу РФ сведений о газовом месторождении на шельфе Крыма
|Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против РФ
|Нацбанк предлагает ввести дополнительный импортный сбор на некритический импорт - замглвы НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Власти в США обвиняют Абрамовича в нарушении санкций против РФ
|Джонсон получил вотум доверия у парламента Великобритании и остается премьер-министром
|Греция не будет передавать БМП Украине, пока не получит Marder от Германии
|Продажи новых автомобилей в России упали в 6 раз
|В Турции состоятся учения НАТО
|Украина не приглашена на переговоры РФ и Турции по экспорту зерна через Черное море – Зеленский
Это интересно
|Илон Маск пообещал продемонстрировать действующий прототип человекоподобного робота в сентябре
|Buick показал, как будут выглядеть его электрокары
|Toyota разработала прототип лёгкого и безопасного водородного картриджа для транспорта будущего и не только
|Леброн Джеймс стал миллиардером
|Крупнейшая биржа фриланса в мире заблокировала пользователей из РФ и Белоруссии
|Фотобанк Pixabay приостановил работу в России
|В рейтинге самых производительных Android-смартфонов AnTuTu прочно воцарились игровые модели на Snapdragon 8 Gen1