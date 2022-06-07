Продажи новых автомобилей в России упали в 6 раз

В мае российский авторынок обновил антирекорд продаж: за месяц реализовали всего 24,3 тыс машин (в мае 2021 года было продано 147 тыс).

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Отмечается, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей упали на 83,5%, до 24,3 тыс штук.

Ситуация спровоцирована логистическим кризисом из-за войны войны в Украине, а также сопутствующие санкционные ограничения.

Большинство иностранных брендов, за исключением китайских, приостановили производство в России и поставки в страну еще в конце февраля-марте, пишет газета.

"Лидер рынка АвтоВАЗ находился в простое с начала апреля, и продажи Lada в мае упали на 84%, до 6 тыс машин. Бестселлер среди иномарок Kia сократил реализацию на 81% (3,6 тыс машин), Hyundai - на 82% (2 ,9 тыс.)", - говорится в статье.

По данным АЭБ, всего в январе-мае в РФ было продано 318,114 тыс. автомобилей (-52% в годовом выражении).