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Молдова и Румыния впервые проведут совместное заседание своих парламентов
17:03 06.06.2022 |
Парламенты Молдовы и Румынии проведут первое совместное заседание в Кишиневе.
Об этом 6 июня сообщил спикер парламента Молдовы Игорь Гросу после встречи со своим румынским коллегой, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.
Гросу не сообщил дату запланированного заседания, но отметил, что это произойдет в ближайшее время.
"Мы организуем первое совместное заседание парламентов Румынии и Молдовы. Рад сообщить, что оно состоится в Кишиневе. Это четкий сигнал поддержки нынешней власти", - добавил Гросу.
"Румыния всегда была на стороне Молдовы. Я уверен, что вместе мы сможем создавать историю наших стран", - отметил глава Палаты депутатов парламента Румынии Ион-Марчел Чолаку.
Чолаку прибыл с визитом в Кишинев, где он также встретится с президентом Майей Санду и премьером Наталией Гаврилицей.
Чолаку отметил, что намерен обсудить с ними ситуацию в регионе, безопасность на границах Молдовы и возможное решение проблемы очередей грузового транспорта на молдавско-румынской границе.
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