Китай и Германия. Кто от кого больше зависит?

Пока Европа, потрясенная войной, развязанной Путиным против Украины, пытается уменьшить энергозависимость от России, все более ощутимой становится новая потенциальная угроза. Для производства ветрогенераторов, электромобилей, солнечных батарей, полупроводников необходимо сырье, в частности, редкоземельные и драгоценные металлы. Из-за возрастающих темпов цифровизации и перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) потребность в них будет увеличиваться. Между тем такие полезные ископаемые добывают лишь в нескольких регионах мира.

Китай - основной поставщик металлов

На этом фоне Китай будет играть особую роль. Из Поднебесной Германия импортирует много сырья, без которого невозможно развитие технологий будущего. И потребность в нем будет расти. От 75 до 100% металлов, в которых нуждается Евросоюз, поставляется из Китая. Из 30 видов сырья, что в ЕС называют критически важным, 19 завозятся в основном из КНР.

К ним, например, относится магний, редкоземельные металлы и висмут, в поставках которых Китай является фактически монополистом, на его долю приходится соответственно 93%, 98% и 93%. И такая зависимость в будущем лишь усилится. По оценкам ЕС, до 2030 года только потребность в кобальте возрастет в пять раз. А в литии, который используется в производстве батарей для электромобилей, - в десять. До 2060 года лития потребуется в 60 раз больше, чем сейчас.

Между тем уже в 2010 году в ЕС предполагали, что Китай будет использовать свое преимущества поставщика необходимого сырья как политический рычаг. Тогда КНР как раз ограничил вывоз редкоземельных металлов, что привело к росту цен на них. В ситуацию вмешалась Всемирная торговая организация (ВТО), и Пекин снял ограничение. Это, с одной стороны, убедило европейцев в том, что Китай признает правила, а с другой - показало, что в будущем ЕС не стоит надеяться на то, что КНР сможет полностью покрывать его потребности в такого рода ресурсах.

Согласно некоторым данным, в 2021 году в Китае шли дебаты о том, чтобы прекратить поставки редкоземельных металлов в США. Так что в Брюсселе не удивятся, если китайцы решат так поступить. В своих планах на ближайшие пять лет правительство КНР записало, что экспорт сырья должен быть ограничен, а фокус смещен на обеспечение им внутренних потребностей.

Китай ограничивает вывоз природных ресурсов

Дело в том, что Китай больше не хочет быть экспортером сырья, а стремится стать лидером в развитии высоких технологий. Кроме того, к 2060 году КНР планирует стать климатически нейтральной и для этого нуждается, как и ЕС, в критически важных полезных ископаемых. Об этом Пекин давно побеспокоился, в частности, инвестируя в африканских странах, чтобы иметь доступ к необходимым ресурсам.

Германия давно осознала, насколько важна тема сырьевой безопасности. И на протяжении многих лет пыталась диверсифицировать источники их получения. Так, например, редкоземельные металлы завозятся в страну уже не только из Китая, но и частично из Бразилии.

Тема сырьевой безопасности обсуждается и на общеевропейском уровне. Европа намеревается взять в свои руки добычу полезных ископаемых, которые имеются на ее территории. Например, в Саксонии в 2025 году должна начаться добыча лития. По ряду причин такая деятельность до недавних пор не являлось приоритетным направлением для ЕС.

Правительство ФРГ дистанцируется от Китая

"Китай уже является глобальным игроком", - заявил на недавнем Всемирном экономическом форуме в Давосе канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Но мы не можем не обращать внимания на нарушения прав человека, как например, в Синьцзяне в отношении уйгуров, или на стремление Пекина к доминированию в Азии, отметил канцлер.

В свою очередь вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck) высказался за большую дистанцию по отношению к Китаю. КНР хотя и является "торговым партнером", но там существуют весьма "релевантные проблемы", в частности, "соблюдение прав человека". Многие годы на это "закрывали глаза", но нынешнее правительство "изменило отношение к вопросу Китая", подчеркнул Хабек. "Мы проводим курс на диверсификацию и сокращаем нашу зависимость от КНР", - уточнил вице-канцлер.

25 лет отношения Китая и Германии были сосредоточены почти исключительно на экономике. Это работало так хорошо, что в 2021 году Китай в шестой раз подряд стал самым важным торговым партнером ФРГ. Официально между Пекином и Берлином существует многостороннее стратегическое партнерство. Каждые два года представители сторон проводят межправительственные консультации. Нынешнее немецкое правительство желает сохранить их, но сделать более "европейски выраженными".

Тем не менее германо-китайское сотрудничество в последнее время осложняется тем, что КНР воспринимают все больше как системного соперника, а не как партнера. Поэтому в министерстве иностранных дел ФРГ разрабатывается новая стратегия по отношению к Китаю, которая будет осуществляться в рамках общеевропейской политики ЕС. Предполагается, что позиция Пекина в отношении войны России с Украиной очень сильно повлияет на эту стратегию.

Кто от кого больше зависит

Экономические связи ФР с Китаем намного теснее, чем с Россией. И разорвать их будет гораздо дороже и больнее, чем отказаться от энергоресурсов из РФ. Например, для производства солнечных батарей, которые необходимы Германии для перехода на ВИЭ, нужен поликристалический кремний. 40% его поставляет Китай, причем напрямую из Синьцзяна - провинции, где, как утверждают правозащитники и власти стран Запада, нарушаются права уйгуров.

Вольфганг Нидермарк (Wolfgang Niedermark), отвечающий за азиатское направление в Объединении немецкой индустрии (BDI), подтвердил в интервью DW: "Существует частично очень высокая и стратегически исключительно важная зависимость Германии от Китая в сфере минеральных ресурсов". Он подчеркивает, что необходимо инвестировать в новое партнерство, чтобы взять ситуацию под контроль: "Мы учимся на примере войны России против Украины и актуальных событий в Китае, что нет никаких гарантий в отношениях с автократиями".

Между тем не только Европа зависит от Китая, но он от нее. Президент Европейской торговой палаты Йорг Вуттке (Jorg Wuttke) перечисляет факты и называет цифры: "Мы ежедневно экспортируем в Китай товары на сумму 600 млн евро. Китайцы ежедневно экспортируют в Европу товары на 1,3 млрд евро. Но в том, что касается инвестиций, иная ситуация. Крупные западные предприятия автопрома, химической промышленности, машиностроения сконцентрированы в Китае и производят продукцию для китайского рынка. И они очень мало экспортируют из Европы".

По данным министерства экономики ФРГ, к 2018 году прямые немецкие инвестиции в китайскую экономику суммарно составили около 86 млрд евро. Все это делает очень сложным процесс дистанцирования от Китая. Китайские инвестиции в Германии, констатирует Вуттке, в прошлые годы были максимально эффективными. Это укрепило курсы акций на бирже и помогло создать новые рабочие места - в сфере первичного производства, выпуска запчастей, двигателей и так далее. "Мы что, теперь должны закрыть наши фабрики?", - задает риторический вопрос Вуттке.

Но настроения меняются не только на Западе, но и в самой КНР. В планах на ближайшие пять лет китайское правительство поставило задачу снизить зависимость от всего мира и достичь высоко уровня сырьевой и технологической самостоятельности.