Белоруссия вслед за Россией легализует «cерый импорт»

Белорусские власти приняли решение легализовать параллельный («cерый») импорт после того, как это успешно сделала Россия. Теперь ввозить оригинальную продукцию смогут не только правообладатели или дистрибуторы, но и любые импортёры.

В Белоруссии готовят законопроект, предусматривающий легализацию параллельного импорта. Решение принято на фоне вводимых против Минска санкций.

"Решение о разработке проекта законодательного акта, предусматривающего легализацию "параллельного импорта" товаров, а также возможность использования программного обеспечения и других объектов в цифровой сфере без разрешения правообладателей принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине. Тем самым будет предоставлена возможность ввозить оригинальный товар не только самим правообладателям объекта интеллектуальной собственности или их официальным дистрибьюторам, но и любым импортерам."

Правительство Белоруссии