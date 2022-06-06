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Белоруссия вслед за Россией легализует «cерый импорт»
15:57 06.06.2022 |
Белорусские власти приняли решение легализовать параллельный («cерый») импорт после того, как это успешно сделала Россия. Теперь ввозить оригинальную продукцию смогут не только правообладатели или дистрибуторы, но и любые импортёры.
В Белоруссии готовят законопроект, предусматривающий легализацию параллельного импорта. Решение принято на фоне вводимых против Минска санкций.
"Решение о разработке проекта законодательного акта, предусматривающего легализацию "параллельного импорта" товаров, а также возможность использования программного обеспечения и других объектов в цифровой сфере без разрешения правообладателей принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине. Тем самым будет предоставлена возможность ввозить оригинальный товар не только самим правообладателям объекта интеллектуальной собственности или их официальным дистрибьюторам, но и любым импортерам."
Правительство Белоруссии
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