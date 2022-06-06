США предостерегли страны Африки от покупки украинского зерна у России

В середине мая США разослали письма 14 странам с предупреждением, что российские грузовые суда выходят из портов вблизи Украины, нагруженных, как отмечает Госдепартамент, «ворованным украинским зерном».

Об этом сообщает The New York Times.

Два американских официальных лица подтвердили газете содержание телеграммы, которая по дипломатическим каналам была отправлена ​​в страны преимущественно Северной и Восточной Африки, а также в Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланку и Турцию. Также в письме были указаны названия трех судов, подозреваемых в перевозке ворованного зерна.

Как отмечает издание, предупреждение США по поводу зерна лишь обострило дилемму для африканских стран, которые могут оказаться перед тяжелым выбором: выгода от военных преступлений РФ и недовольство могущественного западного союзника, а с другой - отказ от дешевой еды в то время, когда цены на пшеницу растут, а сотни тысяч людей голодают.

Россия и Украина обычно обеспечивают около 40% потребностей Африки в зерне. По данным ООН, в регионе Африканского Рога разрушительная засуха привела к голоду 17 млн ​​человек, в основном в Сомали, Эфиопии и Кении.

По словам директора Международного института стратегических исследований HORN Хасана Ханнендже, столкнувшись с такой острой потребностью, многие африканские страны вряд ли будут колебаться перед тем как купить поставляемое РФ зерно независимо от его происхождения.

"Это не дилемма. Африканцам безразлично, откуда они берут еду, и если кто-то собирается морализовать по этому поводу, они ошибаются", - говорит он.

Как сообщалось, по данным собеседников Politico, США не согласятся смягчить санкции против России в обмен на возобновление экспорта зерна из Украины.