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США предостерегли страны Африки от покупки украинского зерна у России
15:51 06.06.2022 |
Об этом сообщает The New York Times.
Два американских официальных лица подтвердили газете содержание телеграммы, которая по дипломатическим каналам была отправлена в страны преимущественно Северной и Восточной Африки, а также в Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланку и Турцию. Также в письме были указаны названия трех судов, подозреваемых в перевозке ворованного зерна.
Как отмечает издание, предупреждение США по поводу зерна лишь обострило дилемму для африканских стран, которые могут оказаться перед тяжелым выбором: выгода от военных преступлений РФ и недовольство могущественного западного союзника, а с другой - отказ от дешевой еды в то время, когда цены на пшеницу растут, а сотни тысяч людей голодают.
Россия и Украина обычно обеспечивают около 40% потребностей Африки в зерне. По данным ООН, в регионе Африканского Рога разрушительная засуха привела к голоду 17 млн человек, в основном в Сомали, Эфиопии и Кении.
По словам директора Международного института стратегических исследований HORN Хасана Ханнендже, столкнувшись с такой острой потребностью, многие африканские страны вряд ли будут колебаться перед тем как купить поставляемое РФ зерно независимо от его происхождения.
"Это не дилемма. Африканцам безразлично, откуда они берут еду, и если кто-то собирается морализовать по этому поводу, они ошибаются", - говорит он.
Как сообщалось, по данным собеседников Politico, США не согласятся смягчить санкции против России в обмен на возобновление экспорта зерна из Украины.
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