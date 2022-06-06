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На фоне санкций РФ сократила экспорт алмазов на ключевые рынки – в Индию и Европу
13:27 06.06.2022 |
Россия на фоне санкций сократила экспорт алмазов на ключевые рынки - в Индию и Европу: санкции, наложенные на российскую компанию "АЛРОСА", позволяют ей поставлять сырье в Индию, но возникают проблемы с оплатой.
Об этом пишет "Коммерсант".
Отмечается, что российские алмазодобывающие компании теряют объемы экспорта, но не проигрывают в выручке от продажи алмазного сырья.
"По данным Минпромторга Индии (крупнейший мировой рынок необработанных алмазов), в марте импорт необработанных и непромышленных алмазов, из которых производят бриллианты, составил 209 тыс карат - вдвое меньше, чем в марте 2021 года. С января по март Россия поставила в Индию 718 тыс. карат против 1,3 млн за аналогичный период прошлого года. В то же время стоимость импорта в марте выросла на 27%, до $78 млн", - говорится в статье.
Поставки российских алмазов в Европу в марте также сократились в объемах, но не по стоимости, добавляет газета.
По данным Eurostat, российский импорт в ЕС (Бельгия) составил 1,5 млн карат, что втрое меньше марта 2021 года. Однако стоимость всего импорта в марте составляет €185 млн. против €162 млн. год назад.
"АЛРОСА", на долю которой приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов, не публикует данные о продажах.
Издание напоминает, что российский производитель "АЛРОСА" включен в санкционные списки США, ЕС и Великобритании.
США официально запретили прямой импорт российских драгоценных камней. Однако, как разъяснил американский комитет по надзору в ювелирной отрасли, не запрещен ввоз алмазов, обработанных в других странах.
Индия не поддерживает санкции в отношении РФ, но сложности возникали при проведении оплаты.
По данным Bloomberg, индийские трейдеры обсуждали в апреле с "АЛРОСА" способы покупки алмазов, в том числе валюту платежа: рубли или рупии.
Также отмечается, что санкции увеличили дефицит на мировом рынке алмазов.
Так, аналитики Bank of America прогнозируют рост цен на 15% на фоне высокого спроса и падающего предложения. Другой крупный игрок рынка De Beers ограничен в росте добычи, поэтому рост цен, по оценкам аналитиков, может продолжиться.
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