Южная Корея и США запустили восемь ракет в ответ на испытания КНДР

Южная Корея и США запустили восемь ракет класса "земля-земля" в Японское море в ответ на проведенные КНДР испытания баллистических ракет. Об этом новостное агентство "Рёнхап" сообщило утром в понедельник, 6 июня, со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным южнокорейских военных, совместный запуск ракет Южной Кореи и США призван продемонстрировать "способность и готовность нанести немедленные высокоточные удары по источникам провокаций или их командованию и силам поддержки". "Наши военнослужащие решительно осуждают серию провокаций Северной Кореи с использованием баллистических ракет и серьезно призывают ее немедленно прекратить действия, которые усиливают военную напряженность на полуострове и вносят вклад в проблемы безопасности", - говорится в сообщении комитета.

Ракетные испытания КНДР

В последние месяцы Северная Корея, которая находится в международной изоляции и подвергается жестким санкциям, провела уже целый ряд ракетных испытаний. В воскресенье, 5 июня, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея запустила восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. В Японии подтвердили северокорейские ракетные испытания. Глава Минобороны страны Нобуо Киси сообщил о пуске по меньшей мере шести ракет из КНДР.

Соединенные Штаты предупреждают о вероятности проведения Пхеньяном испытаний ядерного оружия, которое в этом случае станет первым с 2017 года. В конце мая Совет Безопасности ООН провел встречу из-за запусков ракет со стороны КНДР. Россия и Китай заблокировали резолюцию США об ужесточении санкций против Северной Кореи.