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"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
КНДР запустила еще несколько баллистических ракет
10:49 06.06.2022 |
Северная Корея в воскресенье, 5 июня, произвела пуск восьми баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. По его данным, ракеты были выпущены из пхеньянского округа Сунан.
В свою очередь министр обороны Японии Нобуо Киси сообщил, что КНДР запустила несколько баллистических ракет. Снаряды могли иметь изменяемую траекторию полета, добавил министр. Выступая перед журналистами, он отметил, что ракетные пуски, осуществляемые Северной Кореей, недопустимы.
Ракетные испытания КНДР
В последние месяцы Северная Корея, которая находится в международной изоляции и подвергается жестким санкциям, провела уже целый ряд испытаний ракет. В последний раз они проходили 25 мая - тогда, по данным южнокорейских военных, было запущено три баллистические ракеты, одна из которых межконтинентальная.
Соединенные Штаты предупреждают о вероятности проведения Пхеньяном испытаний ядерного оружия, которое в этом случае станет первым с 2017 года. В конце мая Совет Безопасности ООН провел встречу из-за запусков ракет со стороны КНДР. Россия и Китай заблокировали резолюцию США об ужесточении санкций против Северной Кореи.
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