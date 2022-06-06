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Сенаторы США призвали ввести санкции против фигурантов списка «разжигателей войны»
08:59 06.06.2022 |
Девять сенаторов США от Республиканской и Демократической партий обратились к министру финансов Джанет Йеллен с просьбой ввести санкции против фигурантов списка "разжигателей войны" в Украине, составленного соратниками Алексея Навального. Текст письма опубликовал сенатор Марк Уорнер в субботу, 4 июня.
"Хотя многие высокопоставленные лица режима Путина уже находятся под санкциями, мы считаем важным, чтобы низшие пособники агрессивной политики режима, включая милитаристов, пропагандистов, коррумпированных чиновников, общественных сторонников, высокопоставленных федеральных чиновников также попали под санкции", - говорится в обращении.
"В частности, мы призываем вас принять во внимание список из 6000 таких российских чиновников и пособников режима, составленный Фондом борьбы с коррупцией лидера российской оппозиции Алексея Навального", - пишут сенаторы.
Помимо заморозки активов и запрета на въезд, санкции должны "заставить их покинуть свои посты, тем самым лишив путинский режим способности продолжать свою несправедливую войну" и "оказать давление на таких чиновников, чтобы они публично осудили действия России", считают сенаторы. Аналогичную резолюцию ранее приняла Еврокомиссия, напоминают они.
Письмо подписали девять сенаторов, в том числе Марк Уорнер, возглавляющий в верхней палате Конгресса Комитет по разведке.
Список "разжигателей войны" от ФБК
Перечень около 6000 общественных деятелей, журналистов и чиновников, которые, по мнению сторонников Навального, несут ответственность за войну в Украине, был опубликован в апреле и с тех пор несколько раз обновлялся.
Его фигуранты разделены на категории "организаторов войны", "пропагандистов", "коррупционеров", "публичных сторонников Путина", "продажных знаменитостей" и "ключевых чиновников". В перечень входят все руководители ключевых ведомств и госкомпаний, сотрудники государственных телеканалов, артисты, участвовавшие в прокремлевских мероприятиях, силовики, родственники некоторых из этих людей и различные фигуранты расследований ФБК.
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