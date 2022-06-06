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Пучдемон ушел с поста председателя партии «Вместе за Каталонию»
08:53 06.06.2022 |
Бывший глава каталонского правительства и лидер сторонников независимости от Испании Карлес Пучдемон ушел с поста председателя партии "Вместе за Каталонию". Соответствующее заявление 59-летний политик сделал, выступая перед делегатами в субботу, 4 июня, в городе Аржель-сюр-Мер на юге Франции.
"Это - мой последний партийный съезд в качестве председателя", - отметил он.
В руководство партии вошли Турулл и Боррас
Партия по-прежнему участвует в работе регионального правительства Каталонии, в дальнейшем ее будут возглавлять два руководителя.
Экс-депутат местного парламента и соратник Пучдемона - Жорди Турулл - назначен генеральным секретарем "Вместе за Каталонию". Он войдет в руководство совместно со спикером парламента Каталонии Лаурой Боррас, которая сменила Пучдемона на посту лидера партии.
В конце сентября 2021 года Пучдемон был задержан итальянскими властями по прибытии на Сардинию на основании международного ордера, выданного испанскими властями. На итальянский остров он прибыл для участия в фольклорном празднике каталонской культуры "Адифолк" в городе Альгеро. На следующий день Пучдемон был освобожден и на несколько дней уехал в Брюссель на заседание одного из комитетов в Европарламенте. Позднее, 1 октября, политик обратился в Европейский суд с просьбой восстановить его депутатскую неприкосновенность, которой его лишил в марте Европарламент. В конце мая иммунитет был временно восстановлен.
Мадрид помиловал девять соратников Пучдемона, но не его самого
В октябре 2019 года Верховный суд Испании во второй раз выдал международный ордер на арест экс-главы администрации Каталонии. Основанием для этого стали обвинения в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств. Сейчас на европейском уровне ведется судебная процедура по запросу Испании об аресте.
В июне 2021 года Мадрид помиловал девять каталонских политиков, включая Турулла, осужденных за предпринятую в октябре 2017 года попытку провозгласить суверенитет этого автономного сообщества на северо-востоке Испании.
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