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Орбан идет на экстренные меры в экономике: повышает налоги, сокращает субсидии
08:49 06.06.2022 |
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воспользовался своими полномочиями на период действия чрезвычайного положения и издал указы о введении дополнительных налогов для компаний, сокращении расходов госбюджета и сокращении субсидий на коммунальные услуги для населения. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Экстренные меры должны стабилизировать госбюджет, после того как ЕС заблокировал выплаты Венгрии миллиардов евро из европейских фондов из-за коррупционных рисков.
Приостановка финансирования Евросоюзом напугала рынки, в результате чего курс форинта упал почти до рекордно низкого уровня по отношению к евро, подчеркивает агентство.
Согласно указам Орбана, расходы госбюджета будут сокращены на $6,1 млрд в 2022-2023 годах. Из них около $2,5 млрд - сокращение расходов госаппарата. Еще $2,5 млрд - сокращение программы госинвестиций. Также будут сокращены расходы на субсидии домохозяйствам на оплату коммунальных услуг.
Что касается корпоративного сектора, то для банков вводится дополнительный 10% сбор от чистой выручки в 2022 году и 8% в 2023 году.
Нефтяные компании, импортирующие российскую нефть, будут платить 25% налог на разницу в уровне цен между российской нефтью и нефтью марки Brent.
Телекоммуникационные и розничные компании будут платить прогрессивный налог от чистых продаж, который увеличивается до 7% для доходов телекоммуникационных компаний и до 4,1% для розничных продаж, если доход превышает $270 млн.
Авиакомпании должны платить сбор за отъезд на каждого пассажира в размере 10 евро для тех, кто летит в Европу, и около 30 евро для тех, кто путешествует дальше.
Финансовые операции и акцизы, а также некоторые другие более мелкие сборы в экономике также будут повышены или расширены, согласно указу Орбана.
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