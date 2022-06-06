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Лавров не попал в Сербию: соседние страны закрыли ему небо. МИД России негодует
08:39 06.06.2022 |
Глава МИД России Сергей Лавров был вынужден отменить двухдневный визит в Белград после того, как в воскресенье Черногория, Болгария и Северная Македония отказались пропустить его самолет через свое воздушное пространство.
Визит в Сербию был запланирован на 6-7 июня.
"Только сегодня, час назад, страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию. Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров. Страны-участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи", - заявила представительница МИД России Мария Захарова в воскресенье вечером в эфире итальянского телеканала La7.
По словам главы правительства Сербии Аны Брнабич, переговоры с балканскими соседями по ситуации с Лавровым ведет лично президент страны Александр Вучич.
"Действительно невероятно, что ситуация в Европе и в мире такова, что президент одной из стран должен заниматься такими вещами, как логистика полета министра иностранных дел другой страны, от чего зависит, доберется он или нет", - прокомментировала ситуацию Брнабич в эфире сербского телевидения (цитата по "Интерфаксу").
Почти все страны Евросоюза и Великобритания закрыли небо для российских лайнеров вскоре после вторжения России в Украину 24 февраля.
Северная Македония и Черногория не входят в состав ЕС, но являются членами НАТО и присоединились к европейским антироссийским санкциям.
Сербия - одна из немногих союзниц России в Европе. Она не входит в НАТО и не поддерживает санкции в отношении Москвы, но с 2012 года имеет официальный статус страны-кандидата на вступление в ЕС.
В начале марта в Белграде прошли многолюдные акции в поддержку действий России в Украине.
Сербия практически полностью зависит от российского газа, но ее лояльность Москве вызвана также тем, что российские власти поддерживают Белград в непризнании независимости Косова.
"Способностью к телепортации дипломатия еще не овладела", - сказал Интерфаксу источник в МИД России, отвечая на вопрос, отменен ли визит Лаврова.
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