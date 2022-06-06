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США дали «зеленый свет» на импорт венесуэльской нефти в Европу – Reuters
08:54 06.06.2022 |
Итальянская нефтяная компания Eni и испанская Repsol уже в июле могут начать поставки венесуэльской нефти в Европу, сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на пять источников.
У обеих компаний есть совместные предприятия с венесуэльской государственной компанией PDVSA.
Снабжение может осуществляться в счет погашения долгов Венесуэлы и невыплаченных дивидендов. Ранее она уже продавала нефть по такой схеме, пока два года назад ее не перекрыли США, ужесточив санкции против режима Мадуро.
Поставки Eni и Repsol не будут значительными, их влияние на мировые цены на нефть будет небольшим. Но сам факт поставок может иметь символическое значение для главы государства Николаса Мадуро.
Администрация Джо Байдена надеется, что венесуэльская нефть поможет Европе снизить энергетическую зависимость от России и перетянуть от Китая часть венесуэльских поставок. Другая цель - убедить Мадуро возобновить переговоры с оппозицией внутри страны.
Ключевое условие поставок: нефть должна идти только в Европу, ее нельзя перепродавать.
США сделали исключение только для двух компаний. Американская Chevron, индийская Oil and Natural Gas Corp и французская Maurel & Prom, торговавшие с Венесуэлой до 2020 года, когда были ужесточены санкции против Венесуэлы, таких поблажек не получили.
В настоящее время венесуэльскую нефть в основном покупает Китай.
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