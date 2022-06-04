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Сеть гостиниц Marriott приостанавливает деятельность в России
22:36 03.06.2022 |
Международная сеть гостиниц Marriott International решила приостановить работу в РФ.
Об этом говорится в заявлении сети от 3 июня.
"Конфликт в Украине, который длится уже четвертый месяц, имел серьезные гуманитарные, социально-экономические и глобальные последствия. В течение этого непростого периода Marriott заботится о безопасности и благополучии наших партнеров и гостей.
С начала войны мы поддерживали регулярный контакт с нашими командами на местах, продолжая оценивать нашу способность действовать в этом изменчивом правовом и геополитическом ландшафте. 10 марта мы сообщили о своем решении закрыть наш офис в Москве и приостановить открытие будущих отелей, а также все будущее развитие и инвестиции в России.
Мы пришли к мнению, что недавно объявленные ограничения США, Великобритании и ЕС делают невозможным работу Marriott или франшизы на российском рынке. Поэтому мы приняли решение приостановить все операции Marriott International в России", - говорится в заявлении.
Сеть гостиниц отмечает, что ей будет сложно приостановить все сделки на рынке после 25 лет работы. В России было открыто 23 гостиницы Marriott.
"С начала войны мы поддерживали наших партнеров в Украине, России и во всем регионе, включая обеспечение работы в Marriott за пределами стран, непосредственно пострадавших от конфликта. Мы выделили 1 миллион долларов США во внутренние фонды помощи при катастрофах для партнеров и их семей , чтобы помочь с переселением, включая ваучеры на питание, транспортную помощь, медицинскую и юридическую поддержку.
Кроме того, более 85 наших гостиниц сейчас предоставляют жилье беженцам из Украины в соседних странах. Мы предоставили более 2,7 миллионов долларов США финансовой поддержки организациям помощи, работающим на местах", - добавили в компании.
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