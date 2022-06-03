ЕС ввел санкции в отношении Беларуськалия, БКК, Нафтана и еще пяти компаний

Соответствующее решение опубликовано в пятницу в официальном журнале ЕС и таким образом вступило в силу.
Ограничения введены в отношении 12 физических и 8 юридических лиц Беларуси.
В соответствии с документом, под персональные санкции подпали "Беларуськалий" и его трейдер "Белорусская калийная компания" (БКК). Также под прямые санкции ЕС подпал находящийся под американскими санкциями белорусский НПЗ "Нафтан" (Витебская обл., Новолополоцк), крупнейший в Беларуси производитель табачных изделий - "Гродненская табачная фабрика "Неман" и частный производитель табачных изделий "Интер Тобако". Санкции также введены в отношении производителя коммунальной автотехники "Белкоммунмаш" (Минск) и крупнейшего в Беларуси логистического оператора - госкомпании "Белтаможсервис".
Также санкции введены в отношении Белтелерадиокомпании.