Финансовые новости
- |
- 03.06.22
- |
- 16:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Уровень инфляции в Турции достиг 73,5%
16:13 03.06.2022 |
Уровень годовой инфляции в Турции вырос до 73,5% в мае - это самый высокий показатель в стране за последние 24 года.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", идет речь в публикации Politico.
По данным Турецкого института статистики, опубликованным в пятницу, среди наиболее пострадавших секторов - транспорт. В нем цены выросли на 107,6% в годовом исчислении.
На втором месте - сектор продуктов питания, где цены выросли на 91,6%.
Это самый высокий уровень инфляции в Турции с 1998 года. В следующем году страна приняла комплексную программу дефляции при поддержке МВФ.
Центральный банк Турции отказался повышать процентные ставки, несмотря на инфляцию, и сохранял их неизменными в течение более пяти месяцев.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган лично выступал против повышения ставки, заявляя, что "те, кто пытается навязать нам связь между базовой ставкой и инфляцией, или неграмотные, или предатели".
В апреле инфляция в Турции достигла почти 70% по сравнению с ценами апреля 2021 года.
Стремительный рост стоимости жизни подогревает недовольство президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и его партией.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Медведчука будут судить за передачу РФ сведений о газовом месторождении на шельфе Крыма
|Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против РФ
|Нацбанк предлагает ввести дополнительный импортный сбор на некритический импорт - замглвы НБУ
|НБУ повысил учетную ставку выше ожиданий – с 10% до 25% годовых
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Уровень инфляции в Турции достиг 73,5%
|Молдова ведет с НАТО переговоры о поставках летального оружия
|Крупнейшая страховая компания Европы продает свой бизнес в России, но не полностью
|Российский журналист Невзоров получил гражданство Украины
|Португалия ограничит курение в закрытых помещениях
|Официально: ЕС утвердил шестой пакет санкций против РФ
Это интересно
|Фотобанк Pixabay приостановил работу в России
|В рейтинге самых производительных Android-смартфонов AnTuTu прочно воцарились игровые модели на Snapdragon 8 Gen1
|Чешская Skoda перенесла часть производства комплектующих из Украины
|MediaTek сделала невозможное: семь моделей из десяти в майском рейтинге субфлагманов построены на Dimensity 8100
|Тайвань запретила поставлять в Россию и Беларусь чип с тактовой частотой выше 25 МГц
|Американский фонд RedBird Partners заключил соглашение о покупке клуба "Милан" за 1,2 миллиарда евро
|Сервис графического дизайна Canva полностью уходит из России