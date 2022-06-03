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Молдова ведет с НАТО переговоры о поставках летального оружия
15:05 03.06.2022 |
Молдова ведет переговоры со странами Запада о поставках ей летального оружия. Об этом сообщила в эфире телеканала Moldova 1 вечером в четверг, 2 июня, премьер-министр страны Наталья Гаврилица. Она уточнила, что переговоры носят предварительный характер и сейчас руководство Молдовы решает, необходимы ли такие поставки.
"Мы соблюдаем нейтралитет, но это не равноценно изоляции, - заявила Гаврилица. - Нейтралитет предполагает еще и способность обеспечить безопасность наших граждан. Мы должны заботиться о безопасности и о модернизации национальной армии". Премьер-министр признала, что используемое молдавской армией оружие во многом устарело и теперь стране нужно "наверстывать упущенное", с учетом "новых вызовов и угроз".
Нелетальное военное оборудование, по словам Натальи Гаврилицы, Кишинев у стран НАТО уже попросил. Эти поставки предназначаются для укрепления границ Молдовы и переоснащения Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций.
Оружие для защиты от российской агрессии
О том, что Молдова рассматривает возможность получения вооружения из дружественных стран, рассказал 31 мая на пресс-конференции в Кишиневе спикер парламента страны Игорь Гросу. Эта пресс-конференция прошла в рамках двухдневного визита в молдавскую столицу председателей парламентов стран Северо-Балтийской восьмерки (Nordic-Baltic 8, NB 8) - Литвы, Латвии, Эстонии, Дании, Финляндии, Норвегии, Исландии и Швеции.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс ранее заявила, что Молдова должна быть "вооружена по стандартам НАТО" для противостояния российской агрессии. Последняя, по словам Трасс, вполне возможна, так как Владимир Путин, несмотря на ограниченные успехи его армии в войне с Украиной, все еще "хочет создать Великую Россию".
По словам Трасс, дискуссии, которые сейчас ведутся о дальнейших поставках оружия Украине, должны касаться "и других уязвимых стран, таких как Молдова". "Мы сейчас обсуждаем это с нашими союзниками", - сказала глава британского МИДа.
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