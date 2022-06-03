Крупнейшая страховая компания Европы продает свой бизнес в России, но не полностью

Немецкая финансовая корпорация Allianz, крупнейшая страховая компания Европы, объявила о продаже контрольного пакета своего бизнеса в России. Об этом сообщается на сайте Allianz.

Бизнес Allianz в России переходит под контроль российского ООО "Интерхолдинг", которому принадлежит бывшая "дочка" другого страхового гиганта Zurich Insurance. Zurich продал свой российский бизнес в мае, после чего СК "Цюрих" переименовали в СК "Зетта Страхование".

После завершения сделки Allianz будет принадлежать миноритарной части в объединенной компании в размере 49,9%.

"Соглашение, ставшее следствием решения Allianz сократить свое присутствие в России, направлено на обеспечение преемственности для клиентов и сотрудников российского подразделения", - говорится в пресс-релизе.