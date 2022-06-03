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Крупнейшая страховая компания Европы продает свой бизнес в России, но не полностью
14:59 03.06.2022 |
Немецкая финансовая корпорация Allianz, крупнейшая страховая компания Европы, объявила о продаже контрольного пакета своего бизнеса в России. Об этом сообщается на сайте Allianz.
Бизнес Allianz в России переходит под контроль российского ООО "Интерхолдинг", которому принадлежит бывшая "дочка" другого страхового гиганта Zurich Insurance. Zurich продал свой российский бизнес в мае, после чего СК "Цюрих" переименовали в СК "Зетта Страхование".
После завершения сделки Allianz будет принадлежать миноритарной части в объединенной компании в размере 49,9%.
"Соглашение, ставшее следствием решения Allianz сократить свое присутствие в России, направлено на обеспечение преемственности для клиентов и сотрудников российского подразделения", - говорится в пресс-релизе.
Allianz - одна из крупнейших финансовых корпораций в мире. Она имеет 126 млн клиентов и работает более чем в 70 странах мира. На российский рынок концерн Allianz вышел в 1990 году и сейчас имеет четыре компании: Альянс, Альянс Жизнь (страхование жизни и пенсионное страхование), Медэкспресс (медицинское страхование), Медэкспресс-Сервис.
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