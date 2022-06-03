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Португалия ограничит курение в закрытых помещениях
12:21 03.06.2022 |
Португалия с начала следующего года планирует ограничить курение в помещениях.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Euractiv.
Курение в помещении будет разрешено только в таких местах, как рестораны, бары и ночные клубы, если они имеют площадь, равную или превышающую 100 квадратных метров, и минимальную высоту потолка в три метра.
Это подразумевает новый указ, опубликованный в четверг. Новые правила для закрытых помещений, где курение до сих пор разрешено, изложены в общем постановлении министерств экономики, морского дела и здравоохранения. Они вступят в силу с 1 января 2023 года.
Постановление устанавливает правила максимально допустимой вместимости, установления физического разделения или перегородки, установки и технических требований вентиляционных систем и минимального размера помещений.
Что касается разделения помещений для курения, то постановление определяет, что соединение между помещениями, где курение разрешено, и помещениями того же здания, где курение запрещено, должно осуществляться через прихожую площадью не менее четырех квадратных метров, которая хорошо вентилируется, и с автоматическими раздвижными дверями на входе и выходе.
Места для курения должны быть обозначены указателями, а на дверях должна быть указана максимально допустимая вместительность, а также информация о том, что "вход запрещен несовершеннолетним в возрасте до 18 лет" и что "качество воздуха в этом помещении может нанести ущерб здоровью его пользователей". Помещение для курения должно иметь вентиляционные системы и должна быть обеспечена минимальная эффективность вентиляции 80%.
В прошлом году Испания приняла закон, который позволит местным властям запретить курение на пляжах и штрафовать нарушителей на 2000 евро.
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