Канада выплатит украинским беженцам по $2400

Беженцы из Украины, приехавшие в Канаду после 24 февраля, смогут получить материальную помощь. На сайте канадского правительства сказано, что взрослым украинцам полагается единовременная выплата в размере 3000 канадских долларов ($2400), детям до 17 лет - по 1500 канадских долларов ($1200).

Деньги смогут получить украинцы и члены их семей с действующим разрешением на работу или учебой, временным видом на проживание, а также участвующими в программе для срочной эмиграции CUAET.

Заявку на получение единовременной выплаты следует подать через сайт правительства по этой ссылке. Заявитель должен иметь счет в канадском банке, деньги поступят туда в течение пяти дней.

"Эта одноразовая финансовая помощь будет иметь существенное значение для решения неотложных проблем, с которыми сталкиваются украинцы, бросившие так много, прежде чем найти безопасное убежище в Канаде", - заявил министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Шон Фрейзер.

С 1 января по 22 мая в Канаду прибыли более 35 000 украинцев.