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Молдова ограничивает трансляцию российского телеконтента
09:37 03.06.2022 |
Парламентское большинство в Молдове подготовило ко второму чтению законопроект о борьбе с дезинформацией и пропагандой.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.
Как отмечается, ко второму чтению из законопроекта убрали большинство новшеств, успевших стать скандальными.
В частности, первоначальная версия закона наделяла Службу информации и безопасности (аналог СБУ) полномочиями блокировать сайты, распространяющие дезинформацию, что наносит ущерб информационной безопасности страны.
Убрали также наказание для физлиц за распространение дезинформации: в начальной версии речь шла о штрафах от 20 тыс. до 75 тыс. леев (31-108 тыс. грн.).
В законопроекте сохранилась норма о запрете трансляции в Молдове новостей, информационно-аналитических программ и фильмов военного содержания, произведенных в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.
Как считается, речь идет прежде всего о продукции из РФ, которая не ратифицировала эту конвенцию.
Среди поправок, внесенных в второе чтение, добавлено еще одно ограничение для российской продукции. Предлагается, чтобы не менее половины контента, закупаемого за рубежом, должно быть из стран ЕС, США Канады или стран, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.
За несоблюдение этой нормы, телеканалы могут лишить права на трансляцию рекламы сроком до трех месяцев.
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