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Еврокомиссия поставила условия Польши для получения средств на развитие экономики
09:23 03.06.2022 |
В Брюсселе называют отмену скандальной судебной реформы условием получения средств на постковидное восстановление.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на OOnet.pl, об этом во время визита в Варшаву заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Как отмечается, главу Еврокомиссии во время пресс-конференции спросили, отвечает ли поправка к закону о Верховном суде, которая рассматривалась в польском парламенте, требованиям ЕС, достаточным для разблокирования выдачи Варшаве средств из Фонда реконструкции ЕС.
"Это решение является важным шагом к выплате Польши более 35 миллиардов евро в ближайшие годы. Это первый шаг, и деньги будут выплачены, когда будут сделаны все реформы",- заявила она, добавив, что одно из требований ЕС состоит в том, что " все незаконно уволенные судьи должны быть восстановлены на работе".
"Все наши планы по реконструкции и развитию связаны с реформами и... с обязательством Польши обеспечить независимость судебной власти",- добавляет фон дер Ляен, добавляя, что "в вопросе верховенства права в Польше мы находимся не в конце пути" .
Напомним, в среду Европейская комиссия утвердила Национальный план восстановления Польши (KPO). Это шаг к выплате ЕС 23,9 млрд евро субсидий и 11,5 млрд евро ссуд в рамках Фонда реконструкции.
Впрочем, для получения этих средств Польша должна изменить закон о Верховном суде, ликвидировав Дисциплинарную палату, которую в ЕС называют вмешательством власти в работу судей.
Соответствующий законопроект на прошлой неделе был принят Сеймом и теперь ожидает одобрения Сенатом - верхней палатой польского парламента.
Вместе с тем, в принятом законопроекте нет нормы о восстановлении в должности уволенных судей.
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