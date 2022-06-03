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Hewlett Packard Enterprise официально покидает Россию и Беларусь
08:59 03.06.2022 |
Технологическая компания Hewlett Packard Enterprise решила полностью уйти из России и Белоруссии.
Об этом говорится в заявлении компании.
В феврале компания приостановила поставки и продажи в РФ и Беларусь.
С этого времени компания внимательно следила за ситуацией.
"Продолжать деятельность в России и Беларуси для нас нецелесообразно", - говорят в HPE.
"Мы продолжаем упорядоченный выход нашего оставшегося в этих странах бизнеса. Мы стремимся к прозрачному общению с членами нашей команды, клиентами и партнерами, которые пострадали, когда мы сворачиваем бизнес-операции в двух странах", - добавили в компании.
HPE - компания, специализирующаяся на производстве серверов, суперкомпьютеров, систем хранения данных и другого оборудования для серверных систем.
HPE образовалась после разделения компании HP на сервисную и продуктовую компанию (собственно, Hewlett Packard Enterprise) и компанию, сосредоточившуюся на производстве ПК и ноутбуков - HP.
В марте сообщалось, что Hewlett Packard Enterprise приостановила бизнес в РФ и Белоруссии.
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