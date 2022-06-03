Финансовые новости
- |
- 03.06.22
- |
- 11:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Военные хакеры США проводили операции в поддержку Украины
08:49 03.06.2022 |
Киберкомандование, хакерское подразделение американских военных, провело наступательные кибероперации в поддержку Украины, защищаемую от российского вторжения.
Об этом рассказал глава командования Пол Накасоне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.
Такие операции подчеркивают, насколько важно для администрации Байдена было проектирование мощности в киберпространстве - для поддержки обороны Украины и потенциального сдерживания России от кибератак на инфраструктуру США, поскольку Вашингтон продолжает избегать прямого привлечения к боевым действиям.
"Мы провели серию сделок по всему спектру: наступательные, оборонные и информационные операции", - сказал генерал Пол Накасоне.
Пресс-секретарь командования отказался рассказать о том, что связано с деятельностью командования в Украине.
Отмечается, что это редкое публичное признание военных официальных лиц США хакерских операций, часто окутанных тайной.
Некоторые из предыдущих хакерских операций командование включали отключение российской фермы троллей во время промежуточных выборов в США в 2018 году и нацеливание на оперативников программ-требователей, угрожающих американским организациям.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против РФ
|Нацбанк предлагает ввести дополнительный импортный сбор на некритический импорт - замглвы НБУ
|НБУ повысил учетную ставку выше ожиданий – с 10% до 25% годовых
|Харьковский скандал с Дудиным. Почему Баканов впал в немилость у Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минторг США сообщил о торговых ограничениях против 71 юрлица России и Беларуси
|Болгария заявила, что больше никогда не будет вести переговоры с «Газпромом»
|Канада выплатит украинским беженцам по $2400
|Молдова ограничивает трансляцию российского телеконтента
|Еврокомиссия поставила условия Польши для получения средств на развитие экономики
|Польша с 1 июля прекратит выплату помощи беженцам из Украины
Это интересно
|Тайвань запретила поставлять в Россию и Беларусь чип с тактовой частотой выше 25 МГц
|Американский фонд RedBird Partners заключил соглашение о покупке клуба "Милан" за 1,2 миллиарда евро
|Сервис графического дизайна Canva полностью уходит из России
|Toyota обошла Volkswagen по продажам в мире
|Starlink теперь работает на всех континентах
|Илон Маск раскрыл подробности о спутниках Starlink второго поколения — они будут тяжелее и мощнее
|BMW i7 получил «хрустальную» оптику с кристаллами Swarovski