Военные хакеры США проводили операции в поддержку Украины

Киберкомандование, хакерское подразделение американских военных, провело наступательные кибероперации в поддержку Украины, защищаемую от российского вторжения.

Об этом рассказал глава командования Пол Накасоне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Такие операции подчеркивают, насколько важно для администрации Байдена было проектирование мощности в киберпространстве - для поддержки обороны Украины и потенциального сдерживания России от кибератак на инфраструктуру США, поскольку Вашингтон продолжает избегать прямого привлечения к боевым действиям.

"Мы провели серию сделок по всему спектру: наступательные, оборонные и информационные операции", - сказал генерал Пол Накасоне.

Пресс-секретарь командования отказался рассказать о том, что связано с деятельностью командования в Украине.

Отмечается, что это редкое публичное признание военных официальных лиц США хакерских операций, часто окутанных тайной.

Некоторые из предыдущих хакерских операций командование включали отключение российской фермы троллей во время промежуточных выборов в США в 2018 году и нацеливание на оперативников программ-требователей, угрожающих американским организациям.