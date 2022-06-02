Парламент Швейцарии одобрил увеличение военных расходов из-за войны в Украине

Несмотря на свою традиционно нейтральную позицию, Швейцария повышает расходы на оборону не менее 1% ВВП, поскольку война в Украине изменяет ситуацию в Европе.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

Швейцарский парламент одобрил увеличение расходов, увеличив ежегодные расходы на оборону с примерно 5,5 млрд швейцарских франков (5,7 млрд евро) до по меньшей мере 7 млрд швейцарских франков к 2030 году.

Текущий уровень расходов на оборону составляет 0,71% ВВП.

Министр обороны Виола Амхерд заявила, что правительство уже реализует план по увеличению расходов.

"Учитывая ситуацию с безопасностью, целесообразно ликвидировать имеющиеся пробелы в армии быстрее, чем планировалось до сих пор", - сказала министр.

Ранее сообщалось, что швейцарское правительство заблокировало поставки Украине Данией бронированных машин швейцарского производства.