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Парламент Швейцарии одобрил увеличение военных расходов из-за войны в Украине
21:31 02.06.2022 |
Несмотря на свою традиционно нейтральную позицию, Швейцария повышает расходы на оборону не менее 1% ВВП, поскольку война в Украине изменяет ситуацию в Европе.
Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".
Швейцарский парламент одобрил увеличение расходов, увеличив ежегодные расходы на оборону с примерно 5,5 млрд швейцарских франков (5,7 млрд евро) до по меньшей мере 7 млрд швейцарских франков к 2030 году.
Текущий уровень расходов на оборону составляет 0,71% ВВП.
Министр обороны Виола Амхерд заявила, что правительство уже реализует план по увеличению расходов.
"Учитывая ситуацию с безопасностью, целесообразно ликвидировать имеющиеся пробелы в армии быстрее, чем планировалось до сих пор", - сказала министр.
Ранее сообщалось, что швейцарское правительство заблокировало поставки Украине Данией бронированных машин швейцарского производства.
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