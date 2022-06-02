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США ввели санкции против Захаровой, Ролдугина и Мордашова
20:43 02.06.2022 |
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США в четверг, 2 июня, обнародовало новый список россиян, подпадающих под санкции из-за российского вторжения в Украину. Под санкции, в числе прочих, попали официальный представитель МИД России Мария Захарова, друг президента России Владимира Путина музыкант Сергей Ролдугин и целый ряд высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов.
В черном списке теперь значатся министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, министр спорта Виталий Савельев, вице-премьер Дмитрий Григоренко. Санкции введены против владельца "Северстали" Алексея Мордашова и членов его семьи. Минфин США установил срок завершения сделок с горно-металлургической компанией "Северсталь" до 31 августа.
Банкиры, бизнесмены, яхты и самолеты
Среди других фигурантов списка - руководитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, владелец ТЦ "Европейский", девелопер Год Нисанов, основатель компании Imperial Yachts Евгений Кочман, банкир Сергей Горьков.
Минфин США также внес в санкционный список семь яхт и три самолета. По мнению американского министерства финансов, две из этих яхт - "Грейсфул" и "Олимпия" - связаны с Владимиром Путиным.
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