Россия не может возобновить производство подшипников на бывшем шведском заводе SKF

После выхода шведской компании SKF из России, переданный местному менеджменту ее российский завод не может возобновить работу из-за нехватки комплектующих.

Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ, передает российский Интерфакс.

В российском министерстве пояснили, что предприятие планирует продолжить производство кассетных подшипников в рамках реализации подписанного специального инвестпроекта под новым наименованием ООО "ТЭК-КОМ-производство".

Там также напомнили, что компания "ЭПК-Бренко" продолжает выпуск кассетных подшипников под собственной торговой маркой.

Однако эти компании не могут полноценно возобновить производство продукции без комплектующих, которые поставлялись из западных стран.

По данным Минпромторга РФ, сейчас эти компании пытаются найти новые поставки комплектующих (роликов, сепараторов, смазочных масел), которые в России не выпускаются, и договариваются с китайскими поставщиками. Также они занимаются апробацией применения комплектующих (роликов, смазки), производимых на территории России.

Как сообщалось, в апреле шведская SKF объявила о решении прекратить любую деятельность и сделки в России. В мае в связи с этим она передала российскому менеджменту 100% в уставном капитале местного ООО "СКФ".

SKF оценивает списания, связанные с выходом из российского бизнеса в размере примерно 500 миллионов шведских крон. Продажи в России составляли примерно 2% от общего оборота группы в 2021 году.

SKF - один из крупнейших производителей подшипников в мире. Компания работает в 130 странах, представлена ​​в России с 1991 года. В 2010 году открыла производство в Твери, выпускающее подшипники для железнодорожного транспорта.