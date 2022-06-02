Финансовые новости
- |
- 02.06.22
- |
- 19:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Россия не может возобновить производство подшипников на бывшем шведском заводе SKF
17:41 02.06.2022 |
После выхода шведской компании SKF из России, переданный местному менеджменту ее российский завод не может возобновить работу из-за нехватки комплектующих.
Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ, передает российский Интерфакс.
В российском министерстве пояснили, что предприятие планирует продолжить производство кассетных подшипников в рамках реализации подписанного специального инвестпроекта под новым наименованием ООО "ТЭК-КОМ-производство".
Там также напомнили, что компания "ЭПК-Бренко" продолжает выпуск кассетных подшипников под собственной торговой маркой.
Однако эти компании не могут полноценно возобновить производство продукции без комплектующих, которые поставлялись из западных стран.
По данным Минпромторга РФ, сейчас эти компании пытаются найти новые поставки комплектующих (роликов, сепараторов, смазочных масел), которые в России не выпускаются, и договариваются с китайскими поставщиками. Также они занимаются апробацией применения комплектующих (роликов, смазки), производимых на территории России.
Как сообщалось, в апреле шведская SKF объявила о решении прекратить любую деятельность и сделки в России. В мае в связи с этим она передала российскому менеджменту 100% в уставном капитале местного ООО "СКФ".
SKF оценивает списания, связанные с выходом из российского бизнеса в размере примерно 500 миллионов шведских крон. Продажи в России составляли примерно 2% от общего оборота группы в 2021 году.
SKF - один из крупнейших производителей подшипников в мире. Компания работает в 130 странах, представлена в России с 1991 года. В 2010 году открыла производство в Твери, выпускающее подшипники для железнодорожного транспорта.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против РФ
|Нацбанк предлагает ввести дополнительный импортный сбор на некритический импорт - замглвы НБУ
|НБУ повысил учетную ставку выше ожиданий – с 10% до 25% годовых
|Харьковский скандал с Дудиным. Почему Баканов впал в немилость у Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Россия не может возобновить производство подшипников на бывшем шведском заводе SKF
|ОПЕК+ увеличит квоту на добычу в июле и августе на 648 тыс. б/с, переносит повышение с сентября
|Европарламент запретил работу лоббистов, поддерживаемых Россией
|Швеция передаст Украине противокорабельные ракеты, противотанковое и стрелковое оружие
|Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против РФ
|Референдум в Дании: 66,9% граждан поддержали общую с ЕС оборонную политику
Это интересно
|Сервис графического дизайна Canva полностью уходит из России
|Toyota обошла Volkswagen по продажам в мире
|Starlink теперь работает на всех континентах
|Илон Маск раскрыл подробности о спутниках Starlink второго поколения — они будут тяжелее и мощнее
|BMW i7 получил «хрустальную» оптику с кристаллами Swarovski
|Физические нагрузки полезнее утром для женщин и вечером - для мужчин
|До 100 тысяч долларов каждому: Google выдал первые гранты для 17 украинских стартапов