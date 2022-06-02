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Референдум в Дании: 66,9% граждан поддержали общую с ЕС оборонную политику
16:44 02.06.2022 |
Дания на историческом референдуме проголосовала за присоединение к общей политике безопасности Европейского Союза.
Об этом свидетельствуют данные подсчета 100% голосов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politiken.
Этот шаг поддержали 66,9% избирателей, 33,10% - проголосовали против. 65,8% граждан приняли участие в голосовании.
"Мы направили четкий сигнал Путину. Решение, которое мы приняли, показывает, что когда Путин вторгается в свободную и независимую страну и угрожает миру и стабильности, мы будем сближаться", - сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Принятое решение означает, что датские представители будут участвовать в обсуждениях ЕС оборонных тем, а датские силы смогут участвовать в военных операциях ЕС.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что голосование стало "сильным сигналом о приверженности нашей общей безопасности", и что от него выиграют как Дания, так и ЕС.
Дания была единственной страной ЕС, которая договорилась об отказе от общей оборонной политики, хотя Мальта де-факто также остается в стороне.
Дания не участвовала в общей политике безопасности и обороны, военных операциях ЕС или процессах принятия решений ЕС, связанных с военными операциями.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен созвала референдум спустя всего две недели после вторжения России в Украину и после достижения соглашения с большинством партий в парламенте.
В то же время она также объявила о планах увеличить расходы на оборону до 2% ВВП в соответствии с требованиями членства в НАТО до 2033 года.
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