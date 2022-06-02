Казахстан будет наращивать экспорт нефти - министр энергетики

Казахстан обладает потенциалом для увеличения экспорта нефти, тогда как потенциал наращивания экспорта газа незначительный, заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

"В этом году добыча нефти в стране составит менее 90 млн тонн, где-то порядка 87 млн тонн. Большая часть нефти экспортируется в страны Европы и в Китай", - сказал Акчулаков в четверг на Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, все возникшие ранее проблемы с трубопроводом КТК решены и "сейчас он работает на все 100%".

"В этом году наш экспорт нефти составит порядка 55 млн тонн, затем ожидаем повышения объема экспорта до 60 млн тонн. После 2024 года экспорт нефти может достигнуть 100 млн тонн", - добавил Акчулаков.

Что касается природного газа, министр отметил, что годовая добыча его в Казахстане составляет 55-56 млрд кубометров.

"Дело в том в том, что весь объем добываемого газа является попутным, большая часть которого закачивается обратно для поддержания добычи нефти", - подчеркнул министр.

Он отметил, что часть добываемого газа также идет на внутреннее потребление, которое ежегодно растет.

"Учитывая эти факторы, можно сказать, что роль газа в экспорте Казахстана не дойдет до такого уровня и значимости, как это происходит с нефтью", - сказал Акчулаков.