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Байден предположил возможность покупки российской нефти по ценам ниже рыночных
13:37 02.06.2022 |
Президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене ниже рыночной вместо отказа от ее импорта на фоне резкого повышения цен на топливо.
Об этом он сообщил журналистам, отвечая на вопросы после виртуальной встречи с крупными производителями детского питания в Белом доме 1 июня, передает CNN.
"У нас есть проблема сейчас - Европа, которая решает еще больше сократить покупку российской нефти. Есть много соображений, что можно сделать, возможно, даже продолжить покупать нефть, но по ограниченной цене", - сказал он.
По словам Байдена, Россия оказалась в ситуации, когда вынуждена продавать нефть в условиях санкционного давления на страну, поэтому ее можно будет закупить по более низкой цене, чем сейчас генерирует рынок.
"Сейчас многое происходит, но идея, что мы сможем щелкнуть переключателем, чтобы снизить стоимость бензина, маловероятна в ближайшей перспективе", - заявил президент США. Байден признал, что мало что может сделать в одиночку, чтобы снизить высокий рост цен на топливо и продовольствие.
"Например, у нас есть миллионы тонн пшеницы, которая не может попасть на рынок. Это заставляет все стоить так много денег - от буханки хлеба до нехватки продовольствия по всему миру. То же самое с бензином", - сказал он.
Ранее главы государств и правительств стран ЕС согласовали эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти. Как сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, согласованный шестой пакет санкций, как и ожидалось, включает отключение "Сбербанка" от SWIFT. Кроме того, предусмотрен запрет вещания еще трех государственных российских каналов.
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