Крупнейшая биржа фриланса в мире заблокировала пользователей из РФ и Белоруссии

Глобальная платформа для поиска удаленной работы Upwork заморозила аккаунты пользователей, физически находящихся в России и Беларуси.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо, которое получают пользователи от компании.

В письме, в частности, предлагается фрилансерам переехать в другую страну, чтобы восстановить доступ к платформе.

"С сегодняшнего дня мы приостановили доступ к вашей учетной записи Upwork, поскольку наши записи показывают, что вы находитесь в одной из этих стран (Россия или Беларусь, - ред.)", - говорится в письме.

Также в письме содержится ссылка на инструкцию по возврату аккаунта к работе после релокации.

Как сообщалось, 7 марта Upwork сообщил, что приостанавливает бизнес в России и Беларуси на неопределенный срок из-за войны в Украине. Клиенты из этих стран не могли создавать новые аккаунты, заключать новые контракты и отображаться в поиске.

"Upwork - крупнейшая биржа фриланса в мире. IT-специалисты, маркетологи, специалисты других цифровых профессий находят множество клиентов через Upwork. Сотни миллионов долларов поступали к кошелькам специалистов РФ от клиентов со всего мира ежемесячно. Закрытие Upwork - это более 100 000 граждан, которые потеряют работу в IT. Только потому, что они молчат, когда их диктатор убивает жителей нашей страны", - прокомментировал тогда министр цифровой трансформации Михаил Федоров.