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Крупнейшая биржа фриланса в мире заблокировала пользователей из РФ и Белоруссии
13:28 02.06.2022 |
Глобальная платформа для поиска удаленной работы Upwork заморозила аккаунты пользователей, физически находящихся в России и Беларуси.
Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо, которое получают пользователи от компании.
В письме, в частности, предлагается фрилансерам переехать в другую страну, чтобы восстановить доступ к платформе.
"С сегодняшнего дня мы приостановили доступ к вашей учетной записи Upwork, поскольку наши записи показывают, что вы находитесь в одной из этих стран (Россия или Беларусь, - ред.)", - говорится в письме.
Также в письме содержится ссылка на инструкцию по возврату аккаунта к работе после релокации.
Как сообщалось, 7 марта Upwork сообщил, что приостанавливает бизнес в России и Беларуси на неопределенный срок из-за войны в Украине. Клиенты из этих стран не могли создавать новые аккаунты, заключать новые контракты и отображаться в поиске.
"Upwork - крупнейшая биржа фриланса в мире. IT-специалисты, маркетологи, специалисты других цифровых профессий находят множество клиентов через Upwork. Сотни миллионов долларов поступали к кошелькам специалистов РФ от клиентов со всего мира ежемесячно. Закрытие Upwork - это более 100 000 граждан, которые потеряют работу в IT. Только потому, что они молчат, когда их диктатор убивает жителей нашей страны", - прокомментировал тогда министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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