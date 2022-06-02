Хорватия готова к переходу на евро, считают в Еврокомиссии

Европейская комиссия сообщила, что Хорватия готова к переходу на евро с 1 января 2023 года.

В пресс-релизе, опубликованном во вторник, отмечается, что Хорватия соответствует критериям, необходимым для перехода на общеевропейскую валюту.

Ранее в этом году Национальный банк Хорватии представил набор монет евро и евроцентов. Дизайн национальной стороны монет отразил согласованные ранее мотивы: для монеты в два евро - это карта Хорватии, для монеты в один евро - изображение куницы (национальная валюта Хорватии сейчас называется куной), для монет в 50, 20 и 10 евроцентов - портрет знаменитого ученого Николы Теслы, а для монет в пять, два и один евроцент - коллаж из букв глаголического алфавита.

При этом фоном всех монет служит изображение шаховницы - герба Хорватии.

Монеты евро и евроценты имеют одну общую для всех стран еврозоны сторону, на которой указаны номиналы, за оформление другой стороны отвечают власти каждой страны, эмитирующей эту валюту.

Между тем, дизайн хорватских монет ранее вызвал ряд вопросов. Так, пришлось отказаться от первоначального дизайна национальной стороны монеты в один евро, поскольку изображенную на ней куницу на ветке дерева сочли плагиатом известной фотографии британского фотографа Иана Лича.

Кроме того, сербские власти выразили протест после того, как Хорватия объявила, что на монетах в 10, 20 и 50 евроцентов будет помещен портрет известного ученого Николы Теслы. В Сербии это назвали "присвоением культурного и научного наследия сербского народа". Тесла родился в 1856 году в сербской семье в селе Смилян, неподалеку от города Госпич, который тогда находился на территории Австрийской империи. Теперь этот район принадлежит Хорватии. Портреты Теслы также помещены на монеты и купюры сербских динаров.