ООН одобрила смену международного названия Турции

ООН удовлетворила официальный запрос Турции на изменение написания названия страны на иностранных языках на Turkiye, сообщил агентству "Анадолу" пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получил уведомление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о переименовании. Дюжаррик заявил, что "изменение названия страны вступает в силу с момента получения данного письма".

Таким образом, отмечает агентство, теперь название Turkiye ("Туркийе") будет использоваться на всех международных форумах и в официальных документах, где раньше применялись различные этнонимы (Turkey, Turkei, Turquie и т.д.).

Накануне Чавушоглу сообщил в "Твиттер", что Анкара подала официальный запрос в ООН, чтобы изменить написание названия страны на иностранных языках.

Дипломат отметил, что нововведение принято в рамках шагов Анкары, нацеленных на "повышение престижа страны на международной арене".

