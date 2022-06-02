Экономика США продолжает расти, но более медленными темпами - Beige Book

Экономическая активность продолжила увеличиваться во всех двенадцати округах США в период с середины апреля по конец мая, но темпы роста в основном были слабыми (slight) или сдержанными (modest), свидетельствует опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Всего четыре Федеральных резервных банка заявили об умеренном (moderate) подъеме, в то время как в начале весны такой оценки придерживалось большинство из них.

При этом четыре ФРБ прямо заявили, что экономический рост в их регионах замедлился, говорится в докладе.

Респонденты в большинстве округов страны сообщили о продолжающемся росте производства. Однако в сфере розничной торговли отмечалось некоторое ослабление из-за того, что потребители столкнулись с повышением цен. Ухудшение ситуации в секторе жилой недвижимости было связано как с ростом цен, так и повышением процентных ставок.

Напряженная ситуация на рынке труда является одной из самых больших проблем в последнее время, далее следуют перебои в цепочках поставок. Также в число основных негативных факторов, которые влияют на планы домохозяйств и бизнеса, респонденты включают подъем процентных ставок, ситуацию на Украине и новые вспышки заболеваемости COVID-19.

Восемь ФРБ сообщили об ухудшении ожиданий в отношении будущего экономического роста, три - об обеспокоенности возможностью рецессии.

Занятость в большинстве регионов росла темпами от сдержанных до умеренных. Однако нехватка сотрудников по-прежнему вынуждала многие компании работать не на полную мощность. В ответ фирмы продолжали внедрять автоматизацию, предлагать более гибкие условия работы, а также повышать заработную плату.

В большинстве округов компании говорили об увеличении зарплат темпами от умеренных до сильных. При этом по всей стране респонденты ожидают дальнейшего роста оплаты труда в следующем году, говорится в обзоре.

Также компании практически во всех районах страны заявили о значительном повышении цен на сырье. При этом примерно в половине округов компании смогли переложить растущие расходы на клиентов и потребителей. Тем не менее, более половины ФРБ говорили об определенном сопротивлении клиентов, которые, например, стали меньше покупать или искать замену дорогим брендам.

Обзор Beige Book, который формируется на основе данных двенадцати ФРБ, традиционно публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва. Информация, использованная при составлении нынешнего отчета, была собрана в период по 23 мая включительно и обработана Федеральным резервным банком Филадельфии.

Следующая встреча руководства американского ЦБ назначена на 14-15 июня, она будет сопровождаться пресс-конференцией главы ФРС Джерома Пауэлла, а также публикацией обновленных экономических прогнозов.