Нидерланды и Германия будут вместе бурить новое газовое месторождение в Северном море

Нидерланды и Германия будут совместно бурить новое газовое месторождение в Северном море.

Об этом объявило правительство Нидерландов, пишет "Европейская правда".

"Государственный секретарь по добывающим отраслям Ханс Вийлбриф выдал сегодня разрешения для нидерландской стороны. Ускоренная процедура получения необходимых разрешений продолжается в Германии Год назад германская земля Нижняя Саксония решила не выдавать разрешения. Сейчас они принимают другое решение из-за войны в Украине", - говорится в заявлении.

Производственная платформа будет расположена в Северном море, более чем в 19 километрах к северу от нидерландского острова Схирмонниког. Для поступления газа на сушу строится трубопровод. Также будет кабель соседней немецкой ветровой электростанции для электроснабжения на платформе. Первый газ планируется добыть до конца 2024 года.

Информация была объявлена на следующий день после заявления российского "Газпрома" о приостановке поставок своему нидерландскому клиенту GasTerra.

Ранее сообщалось, что несмотря на прекращение "Газпромом" поставок, некоторые другие компании скорее всего продолжают получать российский газ - прямо или через посредников.

Так, например, в Нидерландах работают две крупные немецкие компании, покупающие газ у "Газпрома" - Uniper и RWE. о которых известно, что они согласились платить "Газпрому" по новой схеме; нидерландская компания Eneco сотрудничает с Wingas - дочерней компанией "Газпрома", а нидерландская Essent - ​​с немецкой Eon, в поставках от которой может быть и российский газ.

Напомним, "Газпром" прекратил поставку газа ведущим компаниям уже пяти европейских стран за отказ выполнять требование России об оплате в рублях. Вначале без поставок остались Польша и Болгария, дальше - Финляндия, последними - нидерландская Gasterra и датская Ørsted. Кроме того, "Газпром" прекратил поставки по одному из контрактов Shell Energy Europe.