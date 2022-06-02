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За апрель ВВП России упал на 3%
08:36 02.06.2022 |
В апреле 2022 года ВВП России снизился на 3% в годовом измерении, после роста на 1,3% в марте, на 4,1% в феврале и 5,6% в январе,
Об этом сообщает местное Минэкономразвития, передает Интерфакс.
Там объяснили результат "беспрецедентным санкционным давлением", которое вызвало транспортно-логистические ограничения, а также сокращение внутреннего спроса.
Напоминаем:
Министерство финансов России во внутренних оценках прогнозирует сокращение ВВП агрессора на 12% из-за санкций, что может уничтожить "десятилетие экономического роста". Публично в ведомстве эту цифру отрицают.
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