В шаге от дефолта: Россия пропустила платеж по еврооблигациям

Комитет по определению кредитных деривативов (CDDC) пришел к выводу, что Россия нарушила условия выплат по еврооблигациям, пропустив выплату процентов на сумму $1,9 миллиона, которая может вызвать страховые выплаты по кредитно-дефолтным свопам на миллиарды долларов. Это решение также приближает Россию к первому большому дефолту по внешнему долгу более чем за столетие.

CDDC заявил, что по кредитно-дефолтным свопам произошло событие "невыплаты", поскольку Россия не включила дополнительный процент в просроченную выплату по еврооблигациям, осуществленную в начале мая, пишет Bloomberg.

Несмотря на сравнительно небольшую сумму, пропущенная выплата процентов приведет к закрытию всех непогашенных кредитно-дефолтных свопов России, которые охватывали $1,5 миллиарда российского долга по состоянию на конец апреля.

В то же время Bloomberg отмечает, что неуплаты $1,9 миллиона недостаточно, чтобы вызвать перекрестный дефолт по другим российским евробондам, условия выпуска которых предусматривают минимальный порог в размере, по меньшей мере, $75 млн.

Решение CDDC связано с задержкой погашения Россией облигации в начале апреля. Тогда Россия заявила о выплатах на евробондами в рублях. CDDC признала такие действия как "возможную неуплату". Но, в конце концов, Россия произвела эту выплату в долларах за несколько дней до окончания 30-дневного льготного периода 4 мая.

Именно в течение этого льготного периода накопилось $1,9 миллиона процентов, решение по которым принял CDDC.

Как сообщалось, в конце апреля Минфин РФ произвел выплаты по суверенным евробондам с погашением в 2022 и 2042 годах в валюте выпуска - долларах США, после того, как крупнейшие рейтинговые агентства предупредили о наступлении дефолта по этим ценным бумагам из-за попытки рассчитаться по ним в рублях.

Ранее Министерство финансов РФ заявило, что 4 апреля не смогло расплатиться по этим евробондам в долларах, поскольку иностранный банк-корреспондент отказал в выполнении поручений по выплате купонного дохода в валюте, поэтому выплаты в размере $649,2 млн были проведены в рублях.

После этого международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило рейтинги России в иностранной валюте до "выборочного дефолта". В свою очередь агентство Moody's указывало, что если РФ до конца льготного периода (4 мая) откажется произвести эти выплаты по государственным облигациям в положенной валюте, это будет означать дефолт эмитента.

Напомним, в марте Минфин России также произвел выплату купонного дохода по еврооблигациям на общую сумму $117,2 млн в долларах, несмотря на заявления российских властей о намерении производить выплаты по внешнему долгу в рублях.

Перед этим Минфин США пояснил, что действующий санкционный режим не препятствует осуществлению платежей по обслуживанию суверенного долга России в долларах - по меньшей мере до окончания соответствующей лицензии в конце мая.