WSJ описала схему по обходу санкций США на российскую нефть: вовлечена Индия

Трейдеры и переработчики российской нефти прибегают к уловкам, чтобы обходить наложенные на нее санкции. Некоторые из них настолько успешно скрывают происхождение нефтепродуктов, что они попадают даже на рынок США, пишет The Wall Street Journal.

Эмбарго США на российскую нефть и нефтепродукты начало действовать еще в марте. Но поскольку Управление контроля над иностранными активами США (OFAC) использует "правило 25%" для определения происхождения груза, это позволяет поставщикам подмешивать российскую нефть при переработке.

Не исключено, что грешат этим в Индии, которая после начала большой войны в Украине в разы увеличила импорт российской нефти - с 30 000 баррелей в сутки до 24 февраля до 800 000 баррелей в сутки после.

Индийский нефтехимический гигант Reliance Industries увеличил импорт российской нефти в семь раз по сравнению с довоенным уровнем. 21 апреля зафрахтованный Reliance танкер вышел из индийского порта Сикка с грузом алкилата (бензиновая фракция) без указанного порта назначения, а 22 мая успешно разгрузился в Нью-Йорке. Опрошенные эксперты предполагают, что для его производства использовалась российская нефть.

Кроме того, компании, работающие с российской нефтью, начали прибегать к таким же лазейкам, как работающие с иранской и венесуэльской.

Например, используются классические схемы с перегрузкой в море и отключением датчиков танкеров.